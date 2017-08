Najstarejši Slovenec ob praznovanju 110. jubileja: Skrbi se meče čez rame

Najstarejši izmed moških, ki so kdaj živeli v Sloveniji

29. avgust 2017 ob 19:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V ljubljanskem domu upokojencev na Poljanah je v teh dneh posebej veselo, saj svoj 110. rojstni dan praznuje Nikolaj Dragoš, najstarejši Slovenec.

Nik, kot mu pravijo prijatelji in znanci, je imel rojstni dan včeraj, a je veliko praznovanje potekalo danes.

Udeležil se ga je tudi predsednik republike Borut Pahor, najstarejšemu izmed vseh moških, ki so kdaj živeli v Sloveniji, je čestital, v krajšem pozdravnem nagovoru pa je poudaril, da takšen jubilej tudi drugim daje upanje v krepko zdravje in kakovostno bivanje v visoki starosti. Pahor je slavljencu podaril glasbeno skrinjico.

Glasba je namreč del Nikolajevega življenja. Čeprav mu sluh v zadnjem obdobju nagaja, pa je na praznovanju prijel za tamburico in z orkestrom Bisernica zaigral nekaj pesmi v znamenju njegove rodne Bele krajine. Slovesnost so s kulturnim programom popestrili še priložnostni zbor doma upokojencev in folklorna skupina Dolsko.

Nikolaj Dragoš je še do nedavnega pisal pesmi, poleg tega je v 100. letu napisal avtobiografijo.

Še pred dvema letoma, ko je, prav tako v družbi predsednika Pahorja, praznoval 108. rojstni dan, pa je o iskanju sreče povedal, da mu je sojenica kot devetemu otroku že v otroških letih dejala, da mora deveti otrok sam iskati srečo. "Iskal sem daleč naokrog, ko sem le srečal svojo damo in si rekel: tu je moja sreča. Srečo je potrebno držati," je dejal takrat.

Rekorderka v doseženi starosti pri nas sicer ostaja Katarina Marinič s skoraj 111 leti. V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada v prvi polovici leta živelo 221 ljudi, starih 100 ali več let.

Tabelarični prikaz števila starih 100 in več let po spolu in kohezijskih regijah. regija skupaj moški ženske ----------------------------------------- Slovenija skupaj 221 36 185 ----------------------------------------- vzhodna Slovenija 93 19 74 zahodna Slovenija 128 17 111

Vir: Surs

VIDEO Najstarejši Slovenec praznuje

D. S.