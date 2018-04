Najzvestejši nogometni navijač: Na tekmo kar z žerjavom

Navijač si tekme ni smel ogledati iz tribune

29. april 2018 ob 14:49

Denizli - MMC RTV SLO

Zvestega navijača turškega nogometnega kluba Denizlispor, ki so mu oblasti vstop na tribune prepovedale, njihova prepoved ni ustavila. Tekmo si je namreč ogledal kar na žerjavu.

Neznanemu možakarju je vstop na tribune prepovedan za obdobje enega leta, ogledu tekme, na kateri se je njegov ljubljeni klub

spopadel z Gaziantepsporjem, pa se kljub temu ni bil pripravljen odpovedati. Do stadiona se je zato pripeljal kar z žerjavom.

Celotno tekmo si je ogledal na vrhu žerjava, ki se je dvigal nad turškim stadionom Denizli Atatürk. "Domači stadion" kluba Denizlispor lahko sprejme do 15.500 obiskovalcev.

Navijač je (ne da bi se oziral na višino) ves čas navdušeno poskakoval, ploskal in spodbujal igralce. Izkazalo se je, da je bila tekma zares vredna ogleda - možakarjeva ekipa je namreč slavila s 5:0.

