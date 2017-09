Nasmejani Cerar in Trumpova skupaj v New Yorku

Cerar na Generalni skupščini Združenih narodov

20. september 2017 ob 20:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Slovenski premier Miro Cerar, ki se mudi na 72. generalni skupščini Združenih narodov, se je v New Yorku srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo ženo Melanio.

Cerar, ki bo na Generalni skupščini Združenih narodov nastopil v četrtek, se je v torek zvečer s partnerico Mojco Stropnik in drugimi voditelji odpravil na tradicionalen sprejem k predsedniku ZDA in prvi dami.



Cerar je pred sprejemom v newyorškem hotelu Palace povedal, da bo srečanje skušal izkoristiti: "... da prenesem kakšno temeljno sporočilo ameriškemu predsedniku in pove njegovi gospe, naši Melanii, da smo ponosni nanjo."

Cerarjeva spremljevalka se je imela priložnost pogovoriti z Melanio danes, ko je Melania v prostorih ameriške misije blizu Palače narodov v New Yorku vodila posebno srečanje zakoncev ali partnerjev svetovnih voditeljev. Melania je bila edina govornica na kosilu, s Stropnikovo pa je govorila približno sedem minut. Kakšna je bila vsebina pogovora, ni znano.

Trumpova in Stropnikova sta se družili tudi v Bruslju maja z drugimi ženami in partnericami drugih voditeljev članic Nata.

Palace Hotel, New York. Srečanje z / Meeting with @realDonaldTrump (@POTUS) & @FLOTUS. Official White House photo by Andrea Hanks. pic.twitter.com/11ubYWUteV