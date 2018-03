Natakar se brani: Nisem nesramen, samo Francoz sem

27. marec 2018 ob 09:38

Victoria - MMC RTV SLO

Francoski natakar, ki so ga odpustili zaradi "agresije, nesramnosti in nespoštovanja", je ponudil prvovrsten izgovor za svoje obnašanje. Dejal je, da ni nesramen, ampak da je preprosto ... Francoz.

Guillaume Rey, nekdanji natakar v restavraciji Vancouver na kanadski tihomorski obali, je proti nekdanjemu delodajalcu vložil tožbo na sodišču za človekove pravice v Britanski Kolumbiji. V njej je zapisal, da ga toži zaradi "diskriminacije njegove kulture".

"Bolj neposredna in ekspresivna kultura"

Vodstvo restavracije je Reya obtožilo kršenja pravil obnašanja in dodalo, da je nesramen odnos do sodelavcev nadaljeval kljub večkratnim ustnim in pisnim opozorilom. Rey je v protitožbi svoje obnašanje utemeljil z besedami, da je "francoska kultura bolj neposredna in bolj ekspresivna". "Za poklic natakarja sem se izučil v francoskem izobraževalnem sistemu in pozneje v francoskih storitvenih dejavnostih, v katerih so ljudje neposredni, odkritosrčni in profesionalni," je še dejal po poročanju Guardiana.

Obe strani sta se strinjali, da je Rey svoje delo opravljal dobro, saj je bil do gostov zelo profesionalen in vljuden, problematično pa je bilo njegovo obnašanje do drugih natakarjev, ki jih je zaradi žaljivk včasih spravil celo do solz.

Sodišče je primer sprejelo in tako lastnika restavracije kot natakarja povabilo na zaslišanje. "Gospod Rey bo moral v sodni dvorani pojasniti, kaj je v francoski dediščini in kulturi takšnega, da privede do obnašanja, ki se nekaterim zdi kršenje delovnih načel in sprejemljivega vedenja," so zapisali.

A. P. J.