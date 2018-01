Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Po svetu se v 160 državah na leto porabi okoli 365 milijonov kilogramov Nutelle. Foto: Reuters Dodaj v

Ne boj, mesarsko klanje v francoskih trgovinah - vse zaradi Nutelle

Stanje blaznosti povzročila trgovska veriga

26. januar 2018 ob 09:33

70-odstotni popust na kozarec Nutelle je Francoze spravil v stanje blaznosti. Vse to je zakrivila trgovska veriga Intermarché, ki je ceno kozarca znižala s 4,50 na 1,40 evra.

Nakupovalci so se dobesedno grebli za kozarec sladke pregrehe. Zaradi manjših pretepov in prerivanja je morala posredovati celo policija, je poročal britanski BBC.

"Kot živali so. Neki ženski so izpulili šop las, neka druga starejša ženska se je pokrila prek glave s škatlo, spet tretja je imela krvavo roko," je v izjavi za francoske medije povedal eden izmed nakupovalcev. Eden izmed uslužbencev v trgovini je za krajevni časopis Le Progrès opisal svojo neprijetno izkušnjo: "Poskusili smo posredovati, toda stranke so nas odrivale."

Vsa zaloga kozarcev je iz trgovine izginila po petnajstih minutah. Največji "davek" je plačala stranka, ki je zaradi prerivanja iz trgovine odkorakala s črnim očesom. Podobni prizori so se ponovili tudi v drugih poslovalnicah po Franciji.

Nekateri so dogajanje po trgovinah označili kar za "izgrede". Iz podjetja Ferrero, ki proizvaja Nutello, so sporočili, da obžalujejo nasilje za njihovo sladko pregreho, hkrati pa so poudarili, da so se za popust odločili pri trgovcu.

