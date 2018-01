Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zaročenca sta pojasnila, da bo poroka najverjetneje letos jeseni. Foto: EPA Sorodne novice Gerhard Schröder znova zaljubljen, tokrat v poslovno žensko Dodaj v

Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder že petič pred oltar

Poročil se bo s prevajalko iz Južne Koreje

25. januar 2018 ob 10:45

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder je sporočil, da bo že petič rekel usodni da. Tokrat se bo 73-letnik poročil s 26 let mlajšo južnokorejsko prevajalko Soyeon Kim.

"Njeno družino sem že srečal," je Schröder pojasnil na novinarski konferenci v Seulu, na kateri sta z novo izvoljenko pozirala pred kamerami. Dodal je, da bo poroka najverjetneje jeseni letos, točen kraj in datum slavja pa morata še določiti.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je 47-letna Kim predstavnica agencije Severnega Porenja - Vestfalije za gospodarski razvoj v Seulu, tam pa dela kot svetovalka podjetjem, ki bi radi vzpostavili podjetje v Nemčiji, bila pa je tudi Schröderjeva prevajalka.

Nekdanji socialdemokratski kancler je bil poročen že štirikrat, z zadnjo soprogo Doris Schröder-Köpf sta se ločila leta 2016. V Nemčiji se ga je zaradi številnih porok prijel vzdevek "Audi man", ker je imel štiri prstane, tako kot nemška avtomobilska tovarna Audi. O zvezi Schröderja in Južne Korejke so mediji začeli poročati že lani jeseni.

Njegova nekdanja žena Doris je takrat trdila, da je bila Kim vzrok njune ločitve, kar pa je Schröder zdaj na novinarski konferenci zanikal in poudaril, da zdajšnja zaročenka na razpad njegovega četrtega zakona ni imela nobenega vpliva. "Zelo me zanimajo zgodovina, kultura in umetnost Južne Koreje in bi rad imel več priložnosti, da se naučim več o Južnih Korejcih in tamkajšnji kulturni dediščini," je še poudaril na novinarski konferenci.

Na čelu nemške vlade je bil med letoma 1998 in 2005, vodil je koalicijo SPD in Zelenih, po zadnjem mandatu pa je kanclersko žezlo predal Angeli Merkel.

P. B.