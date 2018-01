Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Nemki preglavice povzročajo sosedovi orehi. Foto: Reuters Dodaj v

Nemško sodišče: Orehom je dovoljeno padati z drevesa

Postavitev varnostne mreže predraga

27. januar 2018 ob 16:29

Frankfurt - MMC RTV SLO

Neka ženska iz Frankfurta je tožila soseda, ker so ji padajoči orehi z njegovega drevesa poškodovali avtomobil. A sodišče se je postavilo na stran soseda - sodnik je dejal, da se mora tožnica sprijazniti, da jeseni z oreha pač padajo ... orehi.

Ženska je soseda tožila za 3.866,36 evra odškodnine, saj so se veje njegovega drevesa tako razširile, da so za 1,5 metra segale na njeno zemljišče. Prav orehi s teh vej so poškodovali njen avtomobil.

Nemka je tožbo vložila novembra, zdaj je nenavadna zgodba dobila epilog. Okrajno sodišče je odločilo, da je "orehom dovoljeno padati z drevesa", in dodalo, da je "eno izmed dejstev narave, da se to dogaja vsako jesen". Tožnica je vztrajala, da so orehi in veje z orehi padli na avtomobilski pokrov in streho njenega vozila na vetrovno noč v sredini oktobra in ga tako poškodovali, da je od njega zahtevala skoraj 4.000 evrov odškodnine.



A sodišče je dejalo, da je sosed redno obrezoval veje drevesa, zato je le zaradi "statistične napake" nekaj vej tako zraslo, da so segle na sosednje posestvo. Sodišče je moškega celo pohvalilo, da je oreh videti zdrav, kar kaže na to, da je zanj dobro skrbel, piše Deutsche Welle.

"Obtoženec ne more biti odgovoren za padajoče orehe, saj je to naravni proces v jesenskih mesecih in eno izmed naravnih tveganj v življenju," je še presodilo sodišče, a hkrati pozvalo moškega, da je "edini logični sklep, da se dogodek ne ponovi več, da veje močno poreže ali pa okoli njega namesti varnostno mrežo". Drugi možnosti je sosed nasprotoval zaradi stroškov takšne postavitve.

A. P. J.