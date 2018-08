Nič takega - samo piton, ki sredi Londona davi goloba

Kačo so odpeljali na varno

6. avgust 2018 ob 09:12

London - MMC RTV SLO

Mimoidoči na prometni ulici Leytonstone High Road v vzhodnem delu Londona so bili nemalo presenečeni, ko so v soboto na pločniku zagledali pitona, kako davi in požira goloba.

Prizor je za britansko prestolnico seveda zelo nenaveden, še vedno pa ni jasno, kako se je kača znašla na cesti. Prizor je na družbenih medijih objavil Dave Fawbert, urednik londonskega brezplačnika Shortlist in ob fotografiji zapisal: "Samo piton, ki na ulici Leytonstone High Road je goloba. #Londonskoživljenje". Fotografija se je hitro razširila med Londončani in po svetu.

Mimoidoči so poklicali tudi inšpektorico društva RSPCA, ki velja za največjo britansko organizacijo za zaščito živali. Rebecca Benson je pitona ulovila in ga odpeljala v bližnji center za divje živali, kjer so ga spravili na varno in pregledali.

"Res me zanima, kako se je piton znašel v tako nevarnem položaju. Imel je srečo, ker je tako sam taval po ulici, da ga ni povozil avtomobil ali napadla kakšna druga žival," je za britanske medije dejala Bensonova in dodala, da še preučujejo, ali je žival sama pobegnila ali pa jo je kakšen nevestni lastnik namenoma izpustil med ljudi.

Ob tem je pozvala vse lastnike eksotičnih ljubljenčkov, naj se pred nakupom temeljito poučijo o zahtevah in oskrbi teh živali.

Just a python eating a pigeon on Leytonstone High Road #londonlife pic.twitter.com/pFJDCAwVpG — Dave Fawbert (@DaveFawbert) August 4, 2018

A. P. J.