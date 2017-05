Nova Netflixova uspešnica: Kdo je umoril nuno slovenskega rodu?

Cathy Cesnik je vedela za spolne zlorabe duhovščine

24. maj 2017 ob 16:49

Serija dokumentarnih uspešnic, v katerih raziskujejo resnične zločine in se skušajo dokopati do resnice, se nadaljuje: v Netflixovi mračni sedemdejanki The Keepers (Čuvaji) ustvarjalci razkrivajo 47 let star, nikdar pojasnjen umor mlade redovnice. A, kot pravijo, prava zgodba ni, kdo jo je ubil, ampak tisto, kar so želeli pokopati z njenim umorom.

Catherine "Cathy" Cesnik je bila ena najbolj priljubljenih učiteljic na dekliški srednji šoli Archbishop Keough v Baltimoru, mestu, prežetem s korupcijo, in mestu, kjer ima Cerkev že tradicionalno velik vpliv na družbo.

Prav v Baltimoru je bila vzpostavljena prva škofija v ZDA, duhovščina pa je bila tam avtoriteta. In, kot povedo intervjuvanci v seriji The Keepers, o avtoriteti ne dvomiš.

V ospredju zlorabe duhovnikov

Podobno kot lanski oskarjevski zmagovalec Spotlight (V žarišču), tudi The Keepers obdeluje potlačene, pokopane in prikrite zgodbe o spolnih zlorabah duhovščine. V nasprotju s še eno Netflixovo dokumentarno uspešnico Making the Murderer tu v središču ni umor in iskanje pravega storilca, ampak srhljive zlorabe, ki so se na ugledni škofijski gimnaziji dogajale vrsto let.

Če bi katero od zlorabljenih deklet spregovorilo, bi bil to njihov konec, so jim grozili njihovi mučitelji v talarju, ki so imeli pri svojem početju za nameček še kritje policije - občasnih "povabljenih gostov" pri skupinskih posilstvih, ki se se dogajala v zadnji sobici gimnazije.

Usodna napaka 26-letne Cesnikove je bila, da je spregovorila in se postavila za mladoletne, ranljive žrtve, na katere sta prežala kaplan in duhovnik. Sestra Cathy, najboljša v svojem letniku na katoliški srednji šoli in predsednica razreda, rojena staršema slovenskega porekla (Česnik), je na gimnaziji Archbishop Keough učila angleški jezik in, kot se jo v seriji spominjajo njene učenke, je bila prijetna, topla, liberalnejša od starejših nun, učila jih je igrati kitaro, jim med poukom brala Škrlatno znamenje o nezakonski materi v puritanski družbi in se "v kratkem času dotaknila veliko ljudi".

Policija sokriva?

7. novembra 1969 je izginila - ni se namreč vrnila z rutinskih nakupov v bližnjem nakupovalnem središču, nikoli več. Njeno truplo so našli 3. januarja 1970 na odročnem območju blizu odlagališča smeti. Policija nikdar ni našla njenega morilca (Netflixova serija sugerira, da ni hotela najti), Cathyjina mama Patricia Ann pa je umrla leta 2015, stara 92 let, ne da bi izvedela resnico.

Pri Netflixu so se na krilih uspeha doku-serij o resničnih zločinih (The Jinx, Making a Murderer, Serial, The Central park Five ...) odločili, da se s pomočjo Cathyjinih učenk pol stoletja kasneje dokopljejo do resnice. A če smo mnoge od zgoraj omenjenih instantno zasvojljivih serij gledali na mah, je to pri The Keepers teže. Teme, ki se jih loteva, so namreč še posebej težke, nadrobni opisi zlorab preživelih žrtev, danes upokojenk, ki nikdar niso dobile svojega zadoščenja, pa so mučni.

V središču so žrtve

"Opravka imamo z mrežo spolnih zlorab otrok. Ampak tudi z institucionalnim prikrivanjem v tej mreži," je za Entertainment Weekly povedal režiser in producent serije Ryan White, ki se je projekta lotil, potem ko mu je teta pred tremi leti povedala, da je bila ena od učenk umorjene sestre Cathy. Nekaj tednov kasneje je White že odletel v Baltimore, da bi zadevo raziskal.

"Celo za zunanje opazovalce, kot je bila moja teta, so bile njih življenjske poti prizadete s smrtjo te ženske, ki so jo tako občudovale," razlaga White, ki se je pri snemanju serije močno opiral na raziskave nekdanjih učenk Cesnikove. "Zgodbe ne bi bilo, če se ne bi te ženske odločile, da mora ta stvar končno priti na dan."

In če so se uspešnice, kot je že omenjeni Making a Murderer, osredotočale na storilce, so glavni predmet serije The Keepers žrtve - tako Cesnikova kot tudi žrtve posilstev. "Serija se osredotoča na to, kaj se je zgodilo s temi ljudmi, pri čemer zožimo nabor potencialnih osumljencev. Upamo, da bodo gledalci od serije odnesli večje razumevanje dotične zadeve, a tudi problema, ki se je dogajal v Baltimoru in, ki se, mislim, še vedno dogaja."

