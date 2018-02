Obdržati zvon, posvečen Adolfu Hitlerju, ali ne?

Na zvonu je napis "Vse za domovino - Adolf Hitler"

27. februar 2018 ob 12:22

Heidelberg - MMC RTV SLO, STA

Svetniki v majhnem kraju Herxheim am Berg na jugozahodu Nemčije so odločili, da bo v tamkajšnji cerkvi še naprej visel sporen zvon iz časov nacizma, posvečen Adolfu Hitlerju.

Nekateri krajani so zahtevali odstranitev zvona, saj se bojijo, da bi lahko v vas privabljal skrajne desničarje in neonaciste.

Na velikem bronastem zvonu sta napis "Vse za domovino - Adolf Hitler" in velika svastika, v cerkvi v vasi kakih 50 kilometrov severozahodno od Heidelberga pa visi od leta 1934. Do nedavnega so ga še uporabljali, nato pa je cerkev pred meseci sklenila, da bo raje uporabljala ostala dva zvona.

Večina ljudi sicer ni vedela, za kakšen zvon gre, dokler ni o tem lani javno spregovorila nekdanja cerkvena organistka Sigrid Peters. Petersovo je močno motil napis na zvonu, saj, kot je opozorila, se ne bi smelo zgoditi, da je krščen otrok in mu zvoni zvon z napisom Vse za domovino - Adolf Hitler. Poleg tega je opazila, da prihajajo v slikovito cerkvico številni pari iz različnih koncev dežele in se v njej poročajo, ne da bi se jim sploh sanjalo, kaj se skriva v zvoniku.

Razkritje je sprožilo širšo razpravo v Nemčiji o tem, kako bi bilo treba dobrih 70 let po koncu druge svetovne vojne ravnati z nacističnimi simboli. V Herxheimu so nekateri krajani zavzeli stališče, da je treba zvon nemudoma odstraniti, saj bi lahko škodil ugledu cerkve in privabljal neonaciste, medtem ko so drugi opozarjali, da bi njegova odstranitev pomenila prikrivanje zgodovine kraja.

Zvon bodo razglasili kot spomenik

Vzdušje se je še posebej razgrelo, ko je takratni župan Herxheima Roland Becker ocenil, da v času nacizma vendarle ni bilo vse slabo. Zaradi te izjave je moral Becker nato odstopiti, krajevni svet pa je najel zunanje strokovne svetovalce za pomoč pri odločitvi, kaj narediti z zvonom. Ti so na koncu prišli do sklepa, da bi bilo treba zvon razglasiti za spomenik ter ga ali prestaviti v muzej ali ga obdržati v zvoniku.

Večina svetnikov je temu nasvetu sledila in v ponedeljek zvečer z desetimi glasovi proti trem odločila, da bo zvon ostal tam, kjer je, ter da ga bodo tudi znova začeli uporabljati. Kot so poudarili, mora služiti kot poziv k spravi in kot opomnik proti nasilju in krivicam. V cerkvi bodo zato tudi namestili spominsko plaketo, na kateri bo predstavljena zgodovina zvona.

A. P. J.