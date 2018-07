Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 9 glasov Ocenite to novico! Obiskovanje koncertov ima lahko pozitivne učinke na počutje obiskovalcev. Foto: Reuters Dodaj v

Obiskovanje koncertov vam lahko podaljša življenje za devet let

Izsledki nove raziskave o koncertih

20. julij 2018 ob 08:43

London - MMC RTV SLO

Pogosto obiskovanje koncertov lahko ljubiteljem glasbe podaljša življenje, je pokazala nova raziskava univerze Goldsmith. Zgolj 20-minutni obisk koncerta lahko poveča stopnjo dobrega počutja za 21 odstotkov.

To je pokazala raziskava izrednega profesorja na univerzi Goldsmith Patricka Fagana, ki preučuje socialno obnašanje. Prav tako je po poročanju revije Billboard našel neposredno povezavo med "visoko stopnjo dobrega počutja in podaljšanjem življenjske dobe do devet let", s čimer je namignil, da lahko obiskovanje koncertov podaljša življenje.

Nova raziskava je tudi pokazala, da tisti, ki obiščejo koncert oziroma nastop v živo vsaj dvakrat v mesecu, prej občutijo "srečo, zadovoljstvo, produktivnost in samozavest na višji ravni".

"Če upoštevamo izsledke raziskav, pridemo do ugotovitve, da lahko obiskovanje koncertov na vsakih 14 dni tlakuje našo pot do daljšega življenja," je zapisal Fagan v svoji raziskavi.

K. K.