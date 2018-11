Od lomljenja metel do preklinjanja - olimpijski prvak izključen zaradi pijanosti

Ryan Fry se je opravičil

19. november 2018 ob 19:21

Winnipeg - MMC RTV SLO, STA

Fry, ki je za Kanado osvojil zlato medaljo na OI leta 2014 v Sočiju, se je skupaj z Jamiejem Koejem, DJ Kidbyjem in Chrisom Schillejem vedel povsem neprimerno na tekmovanju, lomili so metle in prekinjali, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Šli so igrat, bili so ekstremno pijani, lomili so metle, preklinjali in se vedli povsem neprimerno. Nihče ne želi gledati ali poslušati takšnih stvar. Dovolj je dovolj," je dejal vodja tekmovanja Wade Thurber.

"Naredili so nekaj škode v slačilnici, nekaj ekip se je pritoževalo, ker so jim zbrcali opremo. Na koncu smo rekli, zdaj pa dovolj," je dodal Thurber.

Svetovna serija v kerlingu je na družbenem omrežju Twitter sporočila, da so ekipo diskvalificirali zaradi "nešportnega vedenja".

Fry: Izgubil sem nadzor

Fry se je med tem že opravičil za svoja dejanja. "Vodstvo tekmovanja je naredilo prav, da nas je izločilo. Dovolil sem si, da izgubim nadzor in žalim ljudi. Želim se opravičiti vsakemu posebej. Naredil bom vse potrebne korake, da se kaj takšnega ne zgodi več, prizadeval si bom, da postanem boljši, ob tem pa dam nekaj športu in kerlingu, ki ga imam tako rad," je med drugim zapisal v sporočilu za javnost.