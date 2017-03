Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rene Redzepi, ki mu pripisujejo zasluge za vzpon nordijske kuhinje, je po 13 letih Nomo zaprl, 1. decembra pa vrata odpira "urbana kmetija". Foto: Reuters Ali Sonko je novi partner Reneja Redzepija. Foto: Instagram Rene Redzepi Noma Rene Redzepi, sin danske matere in makedonskega očeta, se je z Nomo kar štirikrat uvrstil na prvo mesto San Pellegrinovega seznama najboljših restavracij na svetu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od pomivalca posode do solastnika ene izmed najboljših restavracij sveta

Rene Redzepi nagradil delavce

1. marec 2017 ob 18:11

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Rene Redzepi, lastnik ene izmed najboljših restavracij sveta, je pomivalca posode imenoval za svojega partnerja in solastnika restavracije Noma.

Redzepi, ki je presenetil številne s svojo poslovno odločitvijo, je povedal, da je Ali Sonko srce in duša Nome.

"Mislim, da ljudje ne dojemajo, kaj pomeni imeti zaposlene, kot je Ali. Vedno je nasmejan," je povedal Redzepi in dodal: "Poleg tega, tudi moj oče, ki mu je prav tako ime Ali, je delal kot pomivalec posode, ko je prišel na Dansko."

62-letni Sonko, ki na Danskem živi že 34 let, je pri Nomi zaposlen od samega začetka, kot je povedal, pa je to zanj najboljše delo na svetu. "Ne morem vam opisati, kako zelo sem srečen, da delam tukaj. To so najboljši sodelavci, prijatelj sem z vsemi. Spoštujemo se obojestransko in ne glede na to, kaj rečem ali vprašam, so vedno tu zame."

Leta 2010 se Sonko zaradi težav z vizumom ni mogel odpraviti v London, kjer je Noma prejela naslov najboljše restavracije na svetu. A sodelavci ga niso pozabili, na slavnostni podelitvi so vsi nosili majico, na kateri je bil Alijev obraz. Dve leti pozneje se je Sonka nagrade veselil tudi v živo, ko se je Noma ponovno povzpela na sam vrh San Pellegrinovega seznama najboljših restavracij na svetu.

Na zabavi ob zapiranju Nome na stari lokaciji in na predstavitvi nove, ki jo bodo odprli 1. decembra 2017, je Redzepi za nova solastnika imenoval še vodjo strežbe Lauja Richterja in menedžerja Jamesa Spreadburyja. K fotografiji novih treh poslovnih partnerjev, ki jo je objavil na Instagramu, je pripisal, da je to šele začetek in da bodo v prihodnje presenetili in nagradili še nekaj zaposlenih.

Ekipa Nome začenja novo zgodbo

Noma, ki je lani na seznamu najboljših 50 restavracij zasedla peto mesto, se letos na seznam sploh ne bo uvrstila, saj je Redzepi svojo znamenito izpostavo v köbenhavnskem pristanišču po zadnji večerji za silvestrovo zaprl, na novi lokaciji bo odprl novo različico, nekakšno "urbano kmetijo", kot se je izrazil, z novim konceptom, menijem in lokacijo.

Ali takes down the sign A post shared by Rene Redzepi (@reneredzepinoma) on Feb 25, 2017 at 3:10am PST

