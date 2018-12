Veriga restavracij je opozorila na raziskavo, v kateri je sedem od desetih otrok izrazilo željo, da bi starši preživeli manj časa na telefonu. (Fotografija je simbolična) Foto: Reuters Sorodne novice Koliba: Ladijski kontejner preurejen v prvi lokal, kjer so telefoni prepovedani Dodaj v

Odložite telefone in vaš otrok bo jedel brezplačno

Britanska restavracija s posebno akcijo

5. december 2018 ob 15:40

London - MMC RTV SLO, STA

Telefoni so naši stalni spremljevalci, temu pa so se na Otoku odločili narediti konec vsaj v času kosila. Stranke vabijo z akcijo, da bodo njihovi potomci jedli brezplačno, če med obedom odložijo telefon.

V vseh 250 restavracijah verige Frankie & Benny's po Veliki Britaniji so ob mizah namestili posebne škatle za telefone, ki morajo ostati zaprte, dokler gostje ne odidejo od mize, poročajo britanski mediji.

Eksperiment se je pričel 29. novembra in bo trajal še do petka.

Veriga restavracij je opozorila na raziskavo, v kateri je sedem od desetih otrok izrazilo željo, da bi starši preživeli manj časa na telefonu.

Uslužbenci tako v poskusnem obdobju starše dejavno prepričujejo, naj sodelujejo v predpraznični pobudi, ki je namenjena tudi kakovostnejšemu preživljanju časa med družinskimi člani.

Kot so še napovedali pri podjetju, se bodo po poskusnem obdobju odločili, ali bo pobuda postala stalnica v restavracijah.

To sicer ni prva taka pobuda, pred tem je na primer že v New Yorku kuhar Marco Canora na mize postavil škatle z napisom "Odpri me", v katerih so nato gostje našli vabilo, naj v njih za čas obeda pustijo telefone.

Tudi v Sloveniji se je že pojavila pobuda za lokal brez telefonov. Lani sta na primer mlada Slovenca Matej Vinkovič in Jaka Brdnik pričela z zbiranjem sredstev na platformi za množično financiranje za lokal, kjer bi obiskovalci za čas obiska zaklenili svoje pametne telefone v posebne omarice, a projekt ni zbral zastavljenih sredstev.

D. S.