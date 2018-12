Opozicija želela "nagraditi" navijaško zagretost predsednice Kolinde Grabar-Kitarović

SDP: "Predsednica uspešna samo med navijanjem"

1. december 2018 ob 08:39

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Zavrnitev amandmaja so predlagatelji ocenili za "zavestno vladno obstrukcijo političnega in zunanjepolitičnega delovanja predsednice". Dodali so še, da se je Kolinda Grabar-Kitarović kot uspešna izkazala samo med navijanjem, medtem ko so bile njene ostale poteze "sramota" ali za Hrvaško ali za stranko HDZ.

V SDP so ob tem ironično izjavili, da vlada s HDZ-jem na čelu z zavračanjem tega amandmaja preprečuje predsednici, da bi si zvišala priljubljenost med volivci. Spomnili so, da se je podpora Grabar-Kitarovićeve močno okrepila julija zaradi njenega navijanja med svetovnim nogometnim prvenstvom v Rusiji, medtem ko je prejšnji mesec izgubila "četrtino volivcev" zaradi zavračanja globalnega dogovora ZN-a o migracijah.

Grabar-Kitarovićeva je prejšnji konec tedna v Lillu v navijaški mrzlici in v razpoznavnem hrvaškem "kockastem" nogometnem dresu spremljala zmago hrvaških teniških igralcev proti Franciji v finalu Davisovega pokala, podobno kot je to počela med svetovnim nogometnim prvenstvom v Rusiji, na katerem je Hrvaška osvojila drugo mesto.

Sredi novembra je novinarjem sporočila, da 18. novembra ne bo šla v London na nogometno tekmo hrvaških nogometašev z Anglijo v ligi narodov, ker da nima denarja.