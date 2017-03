Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 12 glasov Ocenite to novico! Oprah Winfrey je od samega začetka leta 2008 podpirala Baracka Obamo, na lanskih volitvah pa Hillary Clinton. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Oprah kot predsednica ZDA? Nekoč odločno proti, zdaj morebiti za.

Oprah Winfrey za Bloomberg

2. marec 2017 ob 08:50

New York - MMC RTV SLO/STA

Slavna televizijska voditeljica Oprah Winfrey je v preteklosti dejala, da se nikoli ne bo potegovala za predsedniški stolček, a po najnovejših dogajanjih v ZDA te ponudbe ne zavrača več tako odločno.

Še januarja je v oddaji Stephena Colberta zatrjevala, da se ne bo nikoli podala v boj za najvišji politični položaj v državi, zdaj pa je v gostovanju na televiziji Bloomberg nekoliko spremenila zgodbo.

Voditelj oddaje David Rubenstein je najprej povedal, da bi lahko Oprah s priljubljenostjo osvojila večino glasov na predsedniških volitvah, nato pa jo je vprašal, ali je razmišljala o tem, da bi postala predsednica. Občinstvo je s ploskanjem pokazalo, da bi z veseljem glasovalo za Oprah.

Oprah je vprašanje presenetilo. "Pravzaprav nikoli nisem razmišljala o tem," je povedala najprej in dodala, da nima potrebnih izkušenj za tako pomembno mesto.

Rubenstein je še naprej vztrajal, povedal je, da je, kot je mogoče razbrati iz zadnjih volitev, predsedniški položaj zasesti brez kakršnih koli političnih in vojnih izkušenj. Oprah je nato dodala, da kljub neizkušenosti zdaj drugače razmišlja. "Zdaj si mislim ... Oh, morda ..."

Od Kanyeja do Zuckerberga

Z idejo o kandidaturi so se doslej igrali že tudi drugi slavni Američani, med njimi Kanye West, Mark Zuckerberg, Mark Cuban in drugi, ki zdaj upravičeno mislijo, da kaj posebnega veščin, razen slave, denarja in demagogije, za zasedbo predsedniškega mesta ni potrebno.

D. S.