Orbanova hči na Hrvaškem z umazano plenico razburila javnost

Turisti šokirani nad početjem Rahel Orban

22. avgust 2018 ob 18:15

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hči madžarskega premierja Viktorja Orbana, Rahel Orban, je na počivališču na hrvaški avtocesti odvrgla umazano otroško plenico kar na travo namesto v nekaj metrov oddaljen smetnjak.

Po poročanju madžarskega časopisa Nyugati Feny je Orbanova potovala s svojim možem Istvanom Tiborczem in otrokom z obale proti notranjosti Hrvaške. Potem ko je previla svojega otroka, je uporabljeno plenico pustila na zelenici počivališča bencinske postaje ob avtocesti, čeprav je bil koš za smeti oddaljen le okoli 20 metrov stran.

Orbanovo in moža, ki ju na Madžarskem ironično imenujejo kar "kraljevi par", so med dejanjem posneli madžarski turisti, ki so bili na istem počivališču. Orbanovo so celo vprašali, ali jo je oče učil takšnega vedenja, a sta zakonca vprašanja ignorirala in se odpeljala naprej v luksuznem terenskem osebnem avtomobilu. Turisti so bili nad njunim dejanjem šokirani.

Brez odziva

Časopis Nyugati Feny je objavil tudi več fotografij noseče Orbanove, kako je v plastični vrečki odvrgla plenice ob robu počivališča. To so potem povzeli številni hrvaški mediji.

Jutarnji list poroča, da si bo premierjeva hči letošnji dopust na Hrvaškem dobro zapomnila, potem ko je njeno dejanje posnela njena "dobro vzgojena in zavestna" rojakinja. Časopis dodaja, da so pri Orbanovem uradu zaprosili za odziv na vedenje Rahel Orban, a odgovora niso dobili.

Hrvaški mediji menijo, da gre za "manjši škandal" hčerke madžarskega premierja, ki je z umazano plenico "počastila" Hrvate. Navajajo še, da je bilo vedenje Orbanove sramotno in da je osupnila hrvaško in madžarsko javnost.

Mimogrede, 29-letna Rahel Orban ima diplomo iz gostinstva in turizma z elitne švicarske šole École Hoteliere v Lausanni.

Madžarski premier, oče petih otrok, redno preživlja poletne počitnice na Hrvaškem. Prejšnji teden je bil v Opatiji. Zadnji dan svojega dopusta sta se na neformalni kavi srečala s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem.

Šta su ti dobrosusjedski odnosi i još bolji kućni odgoj: Kćer Viktora Orbana je na odmoru u #Hrvatska snimljena kako na odmorištu uz autocestu djetetu mijenja pelene te pun “paket” ostavlja ležerno na pod. Iako je u blizini bio koš za smeće... #n1info https://t.co/4MeTY6qyfD — Hrvoje Kresic (@hkresic) August 21, 2018

Blowing up the Hungarian internet: photos on a left-wing news site allegedly showing Viktor Orbán’s daughter, Ráhel leaving dirty diapers on the roadside in #Croatia. Ráhel Orbán studied tourism management&became éminence grise of HUN tourism industry.https://t.co/xIFlCNf5ef pic.twitter.com/GYg16n6xN7 — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) August 21, 2018

K. S.