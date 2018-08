Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Novi toaletni prostori uporabnikom nudijo le malo zasebnosti. Foto: Reuters Številni Parižani so do pisoarjev zelo kritični. Foto: Reuters Dodaj v

Parižani ogorčeni nad novimi do okolja prijaznimi pisoarji

Iz njih se širijo neprijetne vonjave

14. avgust 2018 ob 16:19

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Pariške oblasti so na ulice francoske prestolnice namestile do okolja prijazne pisoarje, ki so pri Parižanih vzbudili mešane občutke. Uporabnikom namreč nudijo zelo malo zasebnosti, iz njih pa naj bi se širile tudi neprijetne vonjave.

Prve pisoarje so v tri predele Pariza postavili že spomladi, zdaj pa so jih namestili še na naravnem otočku Ile Sainte-Louis na reki Seni, ki ga vsako leto obiščejo številni turisti.

Mestna hiša je sporočila, da je toaletne prostore za moške na otočku postavila "na pobudo prebivalcev". Javni toaletni prostori za moške so trenutno še v preizkusni fazi.

Uporabniki se pritožujejo nad pomanjkanjem zasebnosti pri opravljanju potrebe in nad neprijetnim vonjem, ki se širi iz pisoarjev.

Posebnost pisoarjev je namreč tudi, da v njih ni vode, temveč so napolnjeni s slamo, so sporočili iz podjetja Faltazi, ki je oblikovalo pisoarje. Slama je lahko razgradljiva, zamenjati pa jo je treba vsake tri tedne.

Turist iz New Yorka je pisoarje opisal kot nenavadne. Ena izmed Parižank je medtem dejala, da so "res zelo neprivlačni".

Pogosta kritika je tudi ta, da so tovrstni toaletni prostori primerni zgolj za moške. "Ženske zaradi zasebnosti potrebujejo kabine," so pojasnili v podjetju Faltazi in dodali, da je namen pisoarjev tudi razbremeniti obstoječe toaletne prostore, da jih bodo lahko uporabljale ženske.

K. Ši.