Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Spoznala sta se pred štirimi leti v parlamentu. Foto: AP Je voditelj znane oddaje o ribištvu. Foto: AP Sorodne novice Na čelu novozelandske vlade najmlajša premierka po letu 1856 Dodaj v

Partner novozelandske premierke znan televizijski voditelj

"Rast tega močnega para bo zanimivo opazovati"

20. oktober 2017 ob 14:36

Wellington - MMC RTV SLO, Reuters

Nova Zelandija pred dnevi ni dobila le najmlajše premierke Jacinde Ardern, temveč tudi prvega moža Clarka Gayforda, ki je novozelandska zvezda na čisto svojem področju.

Jacinda Ardern je s svojimi 37 leti postala najmlajša premierka države po letu 1856 - vodenje laburistične stranke je prevzela pred tremi meseci. "To je zelo vznemirljiv dan. Prizadevali si bomo, da bomo vlada za vse Novozelandce in vlada, ki bo izkoristila priložnost za gradnjo bolj poštene in boljše Nove Zelandije," je pred časom dejala voditeljica laburistov.

Njen partner Clarke Gayford je voditelj televizijske oddaje o ribištvu, že takoj po njeni izvolitvi pa mu je uspelo stopiti iz kalupa predhodnikov, saj je svojo partnerico na družbenih omrežjih varoval tako pred političnimi nasprotniki kot tudi pred drugimi zlobnimi jeziki, medtem ko so se njegovi predhodniki večinoma držali bolj v ozadju.

Politični analitiki pravijo, da je par v državi, kjer sta partnerja nekdanjih dveh ženskih voditeljic (Helen Clark in Jenny Shipley) večinoma ostala bolj neopazna, nekaj resnično posebnega. "Rast tega močnega para bo zanimivo opazovati," je pojasnil Grant Duncan iz univerze v Aucklandu. "Oba vesta, kako komunicirati z mediji, kako biti neodvisen, in vsak ima izoblikovan svoj javni profil, ki je nastal, še preden sta bila par."

Spoznala sta se sicer pred štirimi leti, ko se je 39-letni Gayford članu parlamenta pritožil glede predloga, ki ga je takratna vlada vložila za spremembe varnostne zakonodaje. Tam je srečal Ardernovo, skupaj sta spila kavo in kmalu zatem tudi živela skupaj.

Gayford ima sicer svojo lastno televizijsko oddajo Fish of the Day, kjer potuje po Pacifiku, ribari in predstavlja recepte za jedi iz aktualnih ulovov. Pravice za oddajo je odkupilo več kot 20 držav po svetu, lani pa je zanjo osvojil zlato nagrado na filmskem festivalu v Houstonu.

Odraščal je na kmetiji, kjer med poletjem niso imeli televizije, že pred Fish of the Day pa je imel pestro televizijsko in radijsko kariero. Občasno kot gost sodeluje tudi v radijski pogovorni oddaji The Panel.

P. B.