Pijani Nemec aretiran, ko je na vsak način hotel voliti, čeprav bi moral biti v zaporu

Moral bi v zapor, on pa je hotel na volišče

26. september 2017 ob 16:28

Berlin - MMC RTV SLO

Neki Nemec, obsojen na nekajmesečno zaporno kazen, se je uspešno izmikal roki pravice, nato pa ga je "pokopalo" najpomembnejše dejanje demokracije - volitve.

V Nemčiji je v nedeljo 61,5 milijona volilnih upravičencev izbiralo novo sestavo parlamenta. Na volišča se jih je odpravilo približno 45 milijonov, v mestu Guben na vzhodu države ob meji s Poljsko med njimi tudi 46-letnik.

Vendar so ga člani volilne komisije zavrnili, saj se je na volišče opotekel popolnoma pijan. Toda možakar se je praznika demokracije hotel udeležiti za vsako ceno, zato se ni hotel sprijazniti z zavrnitvijo in je na volišču naredil tak kraval, ko je vztrajal, da želi oddati svoj volilni listič, da so na pomoč poklicali policijo.

Možje postave so preverili njegovo identiteto, ki je javnosti sicer niso razkrili, in ugotovili, da gre pravzaprav za pravnomočno obsojenega na sedemmesečno zaporno kazen in je izdan nalog za njegovo privedbo, zato so ga nemudoma aretirali.

T. H.