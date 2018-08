Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 5 glasov Ocenite to novico! Katja Kegl Vencelj je na Debelem rtiču končala 600 kilometrov dolgo slovensko planinsko pot. (Fotografija je simbolična.) Foto: EPA Sorodne novice Vipavka za 30 ur izboljšala ženski rekord teka po planinski transverzali

Po dveh tednih izboljšala rekord slovenske planinske poti

Novi rekord je 8 dni, 23 ur in 26 minut

27. avgust 2018 ob 20:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Katja Kegl Vencelj je na Debelem rtiču končala 600 kilometrov dolgo slovensko planinsko pot. Za več kot tri dni je popravila manj kot dva tedna star rekordni dosežek Anje Klančnik, ki se ji je pridružila na zadnjem delu proge. Novi rekord je osem dni, 23 ur in 26 minut.

"Na cilju je zmeraj lepo," zatrjuje novopečena absolutna ženska rekorderka na slovenski planinski poti. "Bilo je težko zadnje dni, tudi zaradi vremena in vsega, ko sem se ustavila, pa še žulji ..." je povedala ultratekačica Katja Kegl Vencelj, ki si je že pred štirimi leti zadala nalogo, takrat je bila neuspešna.

Čeprav se je nekaj ur po ekstremni izkušnji počutila izpolnjeno in srečno v objemu svoje 18-mesečne hčerke, so posledice 80 osvojenih slovenskih vrhov še zelo sveže, zaradi izjemnih bolečin Katja komajda stoji na lastnih nogah.

Najpomembnejšo oporo ji nudi mož, prav tako ultramaratonec, Toni Vencelj: "Videl sem te žulje, iz dneva v dan jih je bilo več, na srečo niso bili tako hudi, da bi bistveno vplivali na to. Povsem sem jo razumel, kaj občuti ob teh žuljih, ker sem podobne stvari dal tudi sam že skozi."

Prav zato je prek družbenih omrežij na vse pretege vabil vse tekaške prijatelje, ki so jo vseskozi nesebično spremljali na slovenskih vrhovih.

Slovenska planinska pot se začne v Mariboru in poteka čez Pohorje, prek Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank, Julijskih Alp in predalpskega hribovja se spusti na Kras in se konča na Debelem rtiču ob Jadranskem morju. Tekač oziroma pohodnik mora na njej zbrati 80 žigov z vrhov in planinskih koč. Večina planincev dnevnik z žigi dopolnjuje več let, pohodnik pa naj bi jo v enem zamahu zmogel v slabem mesecu dni.

VIDEO Nov rekord slovenske planinske poti

D. S., Erter Pust, TV Slovenija