Po Hitlerjevem rojstnem mestu straši njegov dvojnik

Preiskava še traja

11. februar 2017 ob 17:01

Salzburg - MMC RTV SLO/STA

Prebivalce majhnega mesta Braunau am Inn, v katerem se je rodil tudi nekdanji nacistični voditelj Adolf Hitler, zadnje čase zelo razburja mlad moški, ki se oblači podobno kot Hitler, nosi prečko in ima značilne brke.

Avstrijsko tožilstvo je uvedlo preiskavo proti moškemu, saj ga sumijo, da dvojnik poveličuje nacističnega voditelja, kar pa je kaznivo dejanje.

Dvojnik se je po besedah tiskovnega predstavnika tožilstva Aloisa Ebnerja vsaj enkrat fotografiral pred Hitlerjevo rojstno hišo, po poročanju avstrijskega časopisa Oberösterreichischen Nachrichten so moškega, star naj bi bil med 25 in 30 let, videli tudi v knjigarni, kjer je listal revije in knjige o drugi svetovni vojni. Moški, ki naj bi se večkrat predstavil kot Harald Hitler, sicer še ni prišel navzkriž z zakonom.

Tožilstvo sicer meni, da osumljeni moški celo živi v kraju Braunau am Inn, kjer se je 20. aprila 1889 rodil Adolf Hitler. Mesto ima trenutno 16.000 prebivalcev, zaradi njegove rojstne hiše pa še vedno poteka sodni postopek. Vlada se je namreč bala, da bi njegova rojstna hiša postala nekakšno romarsko središče za neonaciste, zato so hoteli hišo lastnici odvzeti, a se je lastnica na razlastitev pritožila.

Sa. J.