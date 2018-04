Pobeg iz zapora v slogu "saj ni res, pa je" - napila paznika in odkorakala

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Pa na zdravje! (slika je simbolična) Foto: Pixabay Dodaj v

Zapornika sta prelisičila paznika

3. april 2018 ob 15:02

Iz strogo varovanega zapora v Bogoti sta dva zapornika pobegnila na precej nevsakdanji način - napila sta paznika in ga prepričala, da ju je izpustil po novo "rundo".

Ubežnika sta Jhon Gutiérrez Rincón, član levičarske uporniške skupine Farc, ki je bil leta 2003 obsojen na 40-letno zaporno kazen zaradi ugrabitve, in Olmedo Vargas, nekdanji član Farca, ki je v priporu čakal na sojenje zaradi tatvine.

Pridelovanje lastnega alkohola je v kolumbijskih zaporih kljub strogemu nadzoru pogosto in kozarček (preveč) si je skupaj z Rinconom in Vargasom privoščil tudi eden izmed paznikov, ki sta ga zapornika nato prelisičila.

Opitega sta pregovorila, naj ju spusti ven po nove zaloge alkohola, nato pa da se bosta takoj vrnila. To je res storil, obljube pa zlikovca seveda nista držala in policija ju še vedno išče.

Vodstvo zapora se je posulo s pepelom in priznalo, da je šlo za neopravičljivo kršitev varnostnih standardov in delovne etike. "Šibkost paznika se je pokazala v tem, da je paznik zaužil alkohol, zapornika pa sta to izrabila in ga prepričala, da morata oditi," je pojasnjeval direktor Col Germán Ricaurte.

