Pobegnila staršem in se pretihotapila na letalo

7-letnica se je prebila čez varnostni pregled in carino

1. november 2017 ob 12:10

Ženeva - MMC RTV SLO, Reuters

Prebrisana sedemletnica je pobegnila staršem in se odpravila na noro dogodivščino, v kateri se ji je brez karte uspelo vkrcati na letalo.

Švicarska deklica se je staršem izmuznila blizu ženevske centralne železniške postaje in se z vlakom odpeljala do letališča, kjer so njeno dogodivščino posnele varnostne kamere.

Kot razkrivajo videoposnetki, se je prebrisana deklica uspešno prebila skozi varnostni pregled in carino, na koncu pa se ji je celo uspelo vkrcati na eno izmed letal.

Kako je potekal njen podvig, je javnosti razložil predstavnik letališča Bertrand Staempfli. Povedal je, da deklica pri varnostnem pregledu ni vzbujala pozornosti, ker se je obnašala, kot da so njeni starši ljudje, ki so bili v njeni bližini. Nato je izkoristila svojo majhno postavo in se neopaženo izmuznila mimo letališkega osebja.

Sledil je prvi poskus vkrcanja na letalo, pri katerem je sedemletna deklica sledila eni od letalskih posadk, ki se je odpravljala na let. Ker je vzbudila pozornost nekaterih članov posadke, se je pomešala med ostale potnike in se pretvarjala, da išče svoje starše.

Na letalo se ji je uspelo vkrcati v drugem poskusu, ko je nanj vstopila pomešana med ostale potnike, vendar pa je osebje hitro ugotovilo, da nekaj ni v redu, zato je bila o tem obveščena policija, ki je deklico že iskala.

Predstavnik letališča ni želel razkriti, na letalo katere letalske družbe se je pretihotapila deklica, povedal pa je, da je bilo namenjeno v Francijo.



Ženevsko letališče naj bi po neljubem dogodku poostrilo nadzor in varnostne preglede pred vstopom na letališče. Kot je še dodal Staempfli, dogodek obžalujejo in se zavedajo, da se to "nikoli ne bi smelo zgoditi."

M. Z.