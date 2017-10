Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Radio je tudi nočna ptica. Foto: MMC/Televizija Slovenija Sorodne novice Pogled iz zakulisja: kako nastane prispevek za TV Dnevnik?

Pogled iz zakulisja: veste, katera radijska oddaja je najbolj poslušana v Sloveniji?

Radio z vami že od leta 1928

26. oktober 2017 ob 19:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na desni Televizija Slovenija, na levi radio - k sosedu se gre običajno čez zebro. Je pa še ena možnost: podzemni prehod. Vabljeni na sprehod med skrite podobe in obraze radia.

Leta 1928 je takratni Radio Ljubljana v svet prvič poslal slovensko besedo in pesem, prihodnje leto bo imel torej naš radio visok jubilej - 90 let. Danes oddaja s tremi programi, na njih pa lahko poslušate vse: od informativnih, resnih, kulturnih, razvedrilnih do športnih vsebin.

Te najdete na frekvencah Vala 202, ki je že vrsto let tudi ena od najbolj poslušanih radijskih postaj v državi. Tu delajo navdušenci nad novimi tehnologijami, čuti se, redakcija je mlada. "Pridejo s fakultete, popolnoma navdušeni nad znamko Val 202, in z njimi je super delati," pravi dolgoletni radijec Matej Praprotnik.

Poslušalci so obveščeni tudi zaradi informativnega Prvega programa - desk dela 24 ur na dan. "Najbolj poslušana oddaja sploh je Druga jutranja kronika, med informativnimi oddajami pa sledijo Dogodki in odmevi ob 15.30," pojasnjuje urednik Andrej Stopar.

Marljive delavke pa so tudi na strehi radia, vsak program ima tu svoj panj. Najbolj pridne so bile letos Arsove čebele.

Reportažo Katarine Braniselj z radijskih hodnikov si oglejte v priloženem videu!

VIDEO Naš sosed radio

