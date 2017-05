Policisti prišli na rojstnodnevno zabavo, na katero nihče ni hotel

Grahama vsi sošolci pustili na cedilu

30. maj 2017 ob 20:59,

zadnji poseg: 30. maj 2017 ob 21:08

Forth Worth - MMC RTV SLO

Rojstnodnevna zabava osemletnika iz Teksasa se je iz največje polomije spremenila v dogodek, ki si ga bo fantič zapomnil za vse življenje, zahvala pa gre njegovi vztrajni mami in lokalnim policistom.

Mali Graham je praznoval rojstni dan in poln upanja na zabavo spet povabil svoje sošolce, čeprav jih je že leto pred tem čakal zaman. Tudi njegova mama Jennifer je upala, da bo letos drugače, zato je pripravila pice in spekla torto, da bi bilo hrane dovolj za vse. Toda prišel ni niti en povabljenec.

Ko je Graham v solzah potožil materi, "da se to vedno zgodi", se je ta odločila, da bo vzela stvar v svoje roke. Na spletni forum Nextdoor, na katerem si stanovalci sosesk lahko izmenjujejo sporočila, je objavila vabilo na sinovo zabavo. Odgovoril ni nihče.

Prišli policisti in gasilci

Odločila se je še za zadnji obupan poskus – spomnila se je, da je Graham vedno govoril, da bi rad postal policist, ko odraste, zato je sedla v avtomobil in se odpeljala do policijske postaje v Hurstu, kjer je prosila, če bi se lahko en policist vsaj na kratko oglasil pri njih doma.

Na njeno veliko presenečenje pa ni prišel eden, ampak kar vsa izmena, z njimi pa še nekaj gasilcev in Graham je dobil rojstnodnevno fotografijo, ki bo imela častno mesto v družinskem albumu, prikazuje pa nasmejanega slavljenca, obkroženega z uniformami.

Prinese naj se le darilo prijateljstva

Presenečenja pa še ni bilo konec, saj so dvorišče kmalu napolnili še drugi otroci s svojimi starši, sicer popolnimi neznanci, ki so prebrali Jenniferino sporočilo na spletni strani in sklenili, da noben fantič za rojstni dan ne bi smel ostati sam.

Materin ganljivi zapis se je glasil: "To pišem iz skrajnega obupa, ampak moram vprašati, ali bi kdo prišel na rojstnodnevno zabavo osemletnega fantka, da bi mu pokazali, da je ljubljen in cenjen kot oseba. Niso potrebna nobena darila, samo darilo prijateljstva."

We were honored to attend Graham's 8th birthday party! https://t.co/ZJVrvYJA8m — Hurst PD (@HurstPoliceDept) May 29, 2017

