Policisti so ga oglobili zaradi preglasnega petja (kričanja?) v avtu

Pa samo po vodo je šel ...

24. oktober 2017 ob 12:43

Neki Kanadčan je bil kaznovan s 149 kanadskimi dolarji (100 evrov) zaradi "kričanja na javnem mestu". Za kaj je šlo? V svojem avtomobilu je (očitno preveč vživet) prepeval uspešnico Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now).

38-letni Taoufik Moalla se je z vozilom iz svojega doma v predmestju Montreala odpravil v bližnjo trgovino po vodo, ko ga je z lučmi ustavila policija in mu pokazala, naj ustavi avtomobil. Prosili so ga, naj pokaže osebni dokument, naslednje vprašanje pa je bilo: "Ali ste kričali?"

"Ne, le pel sem. Ravno je bil refren pesmi Everybody Dance Now. A mislim, da nisem bil tako glasen, da bi moje petje kogar koli motilo," je odgovoril Kanadčan. Nato je pojasnil, da je med vožnjo v CD-predvajalnik dal zgoščenko z uspešnicami iz 90. let in da je omenjena pesem ena njegovih najljubših, zato je zazapel zraven.

Policisti so nato še preiskali njegov avtomobil. Moalla je bil prepričan, da ni storil ničesar narobe, zato je bil šokiran, ko so mu izrekli denarno globo, piše BBC. "Razumem, da morajo policisti opravljati svoje delo in preverjati, če je vse v redu v družbi. A da bom dobil kazen zaradi petja, tega si nisem mislil niti v sanjah," je dejal.

Montrealska policija je na novinarska vprašanja sporočila le, da o posamezniih izrekih kazni ne daje izjav.

Spodaj lahko poslušate uspešnico Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now), ki jo je "zakrivila" skupina C + C Music Factory.

