Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Ni znano, ali novopečena mamica na Braču živi ali je bila na otoku le turistka. Foto: Reuters Dodaj v

Porod med desetminutnim poletom z Brača proti Splitu

Obe se počutita dobro

12. april 2018 ob 12:29

Split - MMC RTV SLO, STA

Med nujnim poletom helikopterja hrvaškega vojaškega letalstva z otoka Brač proti Splitu, ki je trajal le okoli deset minut, se je rodila deklica. Porod je potekal brez zapletov.

Mamica je deklico rodila tik pred pristankom helikopterja na heliodromu klinično-bolniškega centra Split nekaj pred 5. uro zjutraj, so sporočili s hrvaškega ministrstva za obrambo. Kot so dodali, je poveljnik tričlanske vojaške posadke helikopterja Sebastijan Trepšić povedal, da se je vse zgodilo zelo hitro, saj polet z otoka Brač do Splita traja manj kot deset minut.

Trepšić je potrdil, da je porod minil brez zapletov in da se mati in deklica dobro počutita. Poudaril je, da za posadko helikopterja ni moglo biti boljšega zaključka dežurstva in da si bodo ta veseli dogodek zapomnili za vse življenje.

A. P. J.