Poroka za 4 milijone: ruski tajkun vnukinji "kupil" Eltona Johna in Mariah Carey

Valerij Kogan velja za enega najbogatejših Rusov

16. januar 2017 ob 13:42

London - MMC RTV SLO

Valerij Kogan z dvema milijardama evrov premoženja velja za enega najbogatejših Zemljanov, sloves pa je upravičil ta konec tedna, ko je za poroko svoje vnukinje najel težkokategornike iz sveta popovske glasbe.

Največ, skupno čez tri milijone evrov, je Kogan odštel za nastopa Eltona Johna in Mariah Carey, ki sta pela na poroki 19-letne Irene Kogan in Daniela Keveyja v luksuznem londonskem hotelu Landmark, kjer boste za predsedniški apartma odšteli 1.650 evrov na noč.

Careyjeva naj bi za to, da je priletela iz ZDA in za mladoporočenca zapela balado We Belong Together, prejela okoli 2,8 milijona evrov, britanski pop zvezdnik Elton John pa za svoj nastop običajno računa nekaj čez milijon.

Kot poroča The Sun, je nevesta glasno hlipala, ko je pevec svojo uspešnico Tiny Dancer (Majcena plesalka, op. a.) posvetil prav njej. "To je za Irene. Ni tako majcena, ampak vem, da je res dobra plesalka, ker jo lahko vidim od tod zgoraj," je dejal John, ki je sicer na slavju odpel 12 pesmi.

Seznam svatov - kdo je kdo ruske elite

Med svati se je znanih in bogatih kar trlo, med drugim je imel govor tudi španski igralec Antonio Banderas, ki po ločitvi od Melanie Griffith živi v Londonu s svojo novo partnerko. Med slavjem je nastopilo še nekaj ruskih zvezdnikov, kot sta Stas Mihajlov in Filipp Kirkorov, večer pa je sklenil slavni britanski didžej in producent Mark Ronson. Seznam svatov se bere kot kdo je kdo v ruski visoki družbi - prisotna je bila vsa ruska elita iz sveta glasbe, mode in filma.

Fotografije na družbenih omrežjih razkrivajo izjemno luksuzno zabavo s trimetrsko poročno torto, brazilskimi plesalkami, ruskimi manekenkami in devethodnim menijem, polnim delikates, kot so kaviar, tatar rumenoplavutega tuna, tartufi in file suho zorjene govedine.

Nagnjen k megalomanstvu

Valerij Kogan, 65-letni ruski Jud, je eden najbogatejših Rusov, ki si je bogastvo ustvaril z naložbami v moskovsko letališče Domodedovo, največje v vzhodni Evropi, ki ga ima zdaj v lasti z milijarderjem in poslovnim partnerjem Dmitrijem Kamenščikom.

Kogan je nagnjen h kupovanju nesramno luksuznih posesti tako v Izraelu kot v ZDA in je pred leti razburil svoje sosede v Greenwichu v ameriški zvezni državi Connecticut, ko je zaprosil za gradbeno dovoljenje za rušenje graščine, ki jo je kupil leta 2005, na mestu katere je želel zgraditi novo. Načrte za gradnjo 5.000 kvadratnih metrov velike "najbolj bahave graščine v Greenwichu", kot so jo opisovali, je moral nazadnje opustiti in predložiti načrt za skromnejšo različico, vredno 18 milijonov dolarjev.

A to ni nič v primerjavi s prostrano graščino, ki jo gradi v Izraelu, ki jo že opisujejo kot najdražjo posest v državi. Strokovnjaki ocenjujejo, da je graščina, zgrajena po vzoru Bele hiše, vredna najmanj 95 milijonov evrov, krasi pa jo za 540.000 evrov pozlate, tisoč kvadratnih metrov velika avla s stekleno kupolo, podzemna garaža z desetimi avtomobili in vhodna vrata iz čistega zlata, vredna 2 milijona evrov.

