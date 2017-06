Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Jutranji gost pri Andreju je danes priljubljeni Miha Guštin - Gušti. Foto: Val 202 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Praznični teden na Valu 202 - od posebnega Toplovoda do serije koncertov

Zjutraj je pri Andreju gostoval Gušti

14. junij 2017 ob 08:07,

zadnji poseg: 14. junij 2017 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

Val 202 svojo 45. obletnico delovanja praznuje s sklopom dogodkov. Na svojih valovih bodo na Valu 202 prenašali vrsto intervjujev, poslušalci pa so in bodo uživali tudi ob poslušanju številnih koncertov po Sloveniji.

Za ponedeljkovo otvoritev v praznični teden je poskrbel koncert s paketom znanih slovenskih raperjev. V Velenju so nastopili Emkej, Mrigo & Ghet in Mirko. V torek je bila na sporedu posebna oddaja Mihe Šaleharja - Toplovod špecial o smislu življenja, v okviru katerega je gostil Aljošo Bagolo, Arneja Hodaliča in Jano Kerčmar Džuban.

Danes se je dogajanje ob 45. obletnici začelo že zjutraj - Andrej Karoli je gostil uveljavljenega slovenskega avtorja in tekstopisca, nekdanjega člana Big Foot Mame, Miho Guština - Guštija, ki je za poslušalce zaigral in zapel v živo.

Koncerti, intervjuji in nastopi v živo se bodo nadaljevali vse do nedelje - jutri ob 20.00 bo na sporedu posebna oddaja Frekvence X, v petek pa sledi še posebna edicija oddaje Hej, DJ.

Zaključek pestrega tedna bo v znamenju koncerta skupine Dan D, ki v nedeljo zvečer nastopajo v Novem mestu.

