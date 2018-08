Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ganga prihaja iz živalskega vrta Kampur v Indiji, v ljubljanskem živalskem vrtu biva že od leta 1977. Foto: Živalski vrt Ljubljana Sorodne novice Pianist s klasično glasbo pomirja slepe slone Dodaj v

Praznovanju svetovnega dneva karizmatičnih velikanov se pridružuje tudi ZOO Ljubljana

Svetovni dan slonov

11. avgust 2018 ob 08:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Svetovni dan slonov bodo danes in v nedeljo praznovali tudi v ljubljanskem živalskem vrtu, med 10. in 12. uro ter med 16. in 18. uro so pripravili poseben program spoznavanja in opazovanja teh kopenskih velikanov.

Sloni, te dobro poznane in karizmatične živali, so ves čas na robu preživetja. Kot je pojasnila Irena Furlan, biologinja in pedagoška vodja ZOO-ja Ljubljana, jih ljudje ogrožamo z nezakonitim lovom zaradi slonovine, mesa in kože, uničujemo pa tudi njihov življenjski prostor.

Zahvaljujoč posameznikom, ki prispevajo svoje znanje, čas, ljubezen, trud in sredstva, obstajajo organizacije, ki si prizadevajo za ohranitev slonov in za njihovo splošno dobrobit.

Bodite prizanesljivi opazovalci narave

Ena od takšnih je tudi Fundacije za ponovno naselitev slonov Tajske (Elephant Reintroduction Foundation of Thailand) po zalugi katere 12. avgusta praznujemo svetovni dan slonov. Fundacija združuje 100 organizacij za njihovo ohranitev in številne posameznike, ki se zavedajo, da so sivi velikani v nezavidljivem položaju, in da jim je treba pomagati.

"Kot popotniki bodite prizanesljivi opazovalci narave in za seboj puščajte čim manj sledi. Kot odgovorni ekoturisti podpirajte lokalne programe za ohranitev slonov. Pazite, kaj kupujete, saj s spominki iz slonovine podpirate preganjanje slonov in uničevanje njihovega okolja. Namesto tega izbirajte izdelke, ki so pridobljeni na etičen način, tako lahko podprete lokalno prebivalstvo in njihov sonaravni način življenja. Ko obiskujete daljne kraje, se izogibajte jahanju slonov, saj s tem prispevate k zmanjšanju pritiska na divjinske slone in njihovo izkoriščanje za potrebe ljudi," opozarja Furlanova.

Kaj lahko pričakujete?

V dvodnevnem programu bodo obiskovalcem predstavili "največjo damo Slovenije - slonico Gango", prikazali biologijo slona, slonjega iztrebka, celodnevno količino vode in hrane ter igrala, ki jih uporablja Ganga. Med drugim bodo izdelali naglavni obroč s slonjimi uhlji in slonje obrazne maske, velikanske igrače in priboljške za Gango.

Sa. J.