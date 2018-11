Prebivalci Južne Koreje se prostovoljno prijavljajo v zapor

Natrpani urniki ubijajo Južne Korejce

26. november 2018 ob 12:35

Seul - MMC RTV SLO, Reuters

Večina ljudi se hoče zapora ogniti, očitno pa Južni Korejci razmišljajo drugače – za tiste, ki nujno potrebujejo odmor od hektične dnevne rutine, je dan v lažnem zaporu pravi naslov.

"Ta zapor mi daje občutek svobode," pravi Park Hye-ri, 28-letni uradnik, ki je plačal 90 dolarjev, da je lahko preživel 24 ur zaprt v lažnem zaporu.

Od leta 2013 je kompleks, filozofsko imenovan "Zapor znotraj mene", na severovzhodu Hongcheona gostil več kot 2.000 zapornikov, od tega velik del preobremenjenih uradnikov, pisarniških delavcev in študentov, ki so se v namišljeni zapor zatekli pred zahtevnimi, mučno dolgimi delovnimi in študijskimi urniki Južne Koreje.

"Bil sem prezaposlen," razlaga Park, medtem ko sedi v svoji 5 kvadratnih metrov veliki celici. "Sploh ne bi smel biti tu, glede na to, koliko dela imam. A sem se odločil, da se malce ustavim in se ozrem vase po boljšem življenju."

Stroga pravila

Zaporniška pravila so stroga. Pogovor z ostalimi zaporniki je strogo prepovedan, prav tako mobilni telefoni ali ure. "Zaporniki" dobijo modre zaporniške uniforme, armafleks, čajni servis, pisalo in zvezek. Spijo na tleh, v sobi imajo na voljo tudi majhno straniščno školjko, ne pa tudi zrcala.

Na meniju zaporniške menze sta za večerjo oparjen sladek krompir z bananinim šejkom in riževa kaša za zajtrk.

Soustanoviteljica ustanove Noh Ji-Hyang pravi, da je bil njen navdih za lažni zapor kar njen lastni mož, tožilec, ki pogosto dela tudi po 100 ur tedensko. "Rekel mi je, da bi najraje šel za en teden v samico, da bi se spočil. Tako se je začelo," razloži Noh.

Zgarani Južni Korejci

Upad v južnokorejskem visoko tehnološkem, v izvoz usmerjenem gospodarstvu je zaostril hipertekmovalno šolsko in delovno okolje, ki prispeva k porastu stresa in samomorov, menijo strokovnjaki.

Južni Korejci so lani delali v povprečju 2.024 ur, kar jih umešča na tretje mesto, za Mehiko in Kostariko, razkriva raziskava Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Da bi prebivalstvo razbremenila, je vlada dvignila minimalno plačo in spustila zgornjo mejo z 68 na 52 ur na teden.

Noh pravi, da je nekatere goste malce strah misli, da bi preživeli 24 do 48 ur v zaporniški celici, a le dokler tega ne izkusijo. "Po svoji izkušnji mi povejo, da to ni zapor, da jih pravi zapor čaka zunaj," pripomni.

K. S.