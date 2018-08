Prepoved mačk za ohranitev naravne raznolikosti

Domače mačke pobijejo mnogo divjih živali

30. avgust 2018 ob 10:41

Omaui - MMC RTV SLO

Vasica na južni obali Nove Zelandije namerava izpeljati radikalen ukrep, s katerim želijo ohraniti raznolikost tamkajšnjega živalskega sveta. Ljubitelji mačk so ob tem zgroženi.

V okviru pobude, ki jo je predlagal regionalni svet za okolje novozelandskega okrožja Southland, bodo morali lastniki domačih mačk v vasici Omaui poskrbeti, da svoje ljubljenčke sterilizirajo oziroma kastrirajo, registrirajo in jih opremijo z mikročipi. Ko bodo mačke poginile, pa bo lastnikom prepovedano, da si omislijo nove. "Vaše mačke lahko do konca svojega življenja živijo tako, kot so doslej," je prebivalcem zatrdil vodja operacije Ali Meade.

Ukrep o prepovedi je morda slišati ekstremno, vendar bi o njem po navedbah novozelandskih oblasti morali začeti razmišljati tudi v drugih skupnostih. Domače mačke namreč pobijejo ogromno malih sesalcev in ptic in s tem škodujejo okoljski raznolikosti.

"Mačke so čudoviti hišni ljubljenčki, so spektakularne živali! Ampak ne bi jim smeli dovoliti, da se potepajo po naravnih okoljih – gre za zelo logično rešitev," je za BBC povedal Peter Marra, vodja centra za ptičje migracije, ki deluje v okviru washingtonskega državnega živalskega vrta. "Psom nikoli ne bi dovolili takšnega početja. Čas je, da mačke začnemo obravnavati tako kot pse," je pojasnil.

Lov na divje živali

V vasici Omaui zatrjujejo, da gre za upravičen ukrep, saj so nadzorne kamere posnele, kako mačke lovijo ptice, insekte in plazilce. Načrt predvideva, da bo vsak posameznik, ki ne bo upošteval prepovedi, najprej prejel obvestilo, nato pa bodo oblasti mačko odstranile. To se bo sicer zgodilo le v skrajnih primerih, ko lastniki mačk nikakor ne bodo želeli sodelovati.

"Ne sovražimo mačk, ampak želimo, da bi bilo naše naravno okolje bogato," je ob predstavitvi načrta za medije povedal John Collins, predsednik lokalnega dobrodelnega okoljevarstvenega sklada. Ob vsem tem pobudniki ukrepa poudarjajo, da ne gre za krivdo mačk, ampak za neodgovorno ravnanje njihovih lastnikov.

Neodobravanje ljubiteljev mačk

Z načrtom se številni prebivalci Omauija ne strinjajo. Mnogi med njimi so že napovedali, da bodo storili vse, da preprečijo tovrstne ukrepe. Prebivalka vasi Nico Jarvis je povedala, da so njene tri mačke edini način, da se znebi škodljivih glodavcev, ki ji uničujejo pridelek na vrtu. Ukrep je primerjala s "policijsko državo".

"Ne gre za regulacijo mačk, amopak za popolno prepoved," je povedala za lokalni časopis. Velik odpor je ukrep doživel tudi na spletu, kjer so uporabniki poudarili, da okolju škodujejo tudi škropiva, avtomobili in ljudje. Prebivalci novozelandske vasi imajo za oddajo pripomb in pritožb čas do konca oktobra.

M. Z.