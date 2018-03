Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 11 glasov Ocenite to novico! Valentina Petrenko na eni izmed senatnih sej leta 2016. Foto: Wikipedia/Zvezni svet federalne skupščine Ruske federacije

Pričeska ruske senatorke prava spletna senzacija. Nič čudnega.

Trajna, ki jo spne z lasnicami

6. marec 2018 ob 10:54

Moskva - MMC RTV SLO

Ruska senatorka Valentina Petrenko je s svojo milo rečeno nenavadno pričesko postala velika uspešnica, saj so fotografije njenega naglavnega okrasja obnorele družbena omrežja.

62-letna političarka v senatu predstavlja sibirsko republiko Hakazija, v kateri živi več kot pol milijona ljudi. Petrenkova ima tako pričesko menda že vrsto let, zato se v njeni domovini za njo ne ozirajo več, zdaj pa je postala tudi svetovno znana. Njeno "slavo" je zakuhala avstralska novinarka Alex Bruce-Smith, ki je pred dnevi na Twitterju objavila več fotografij njene pričeske. Objava je v nekaj urah zbrala več kot 57.000 všečkov in več kot 22.000 komentarjev.

Spletni uporabniki so seveda kar tekmovali v tem, kdo bo ponudil duhovitejšo razlago bujne senatorkine pričeske. Eden jo je tako primerjal z lasmi animirane junakinje Marge Simpson, drugi z zlobcem iz serije filmov o Jamesu Bondu, spet tretji je potegnil vzporednice s serijo Star Trek. Primerjave z zgodovinskimi ali izmišljenimi osebnostmi so kar letele izpod prstov uporabnikov, nekdo pa je preprosto zapisal, da je ta pričeska "najboljše odkritje tedna".

Seveda so se kaj hitro pojavile tudi primerjave z neobičajno pričesko ameriškega predsednika Donalda Trumpa in kombinacije njunih fotografij. Nekateri pa so k stvari pristopili bolj analitično in se spraševali, kakšno je ime takšne pričeske, kako izdelavo naroči svojemu frizerju, ali zanjo potrebuje poseben načrt in ali jo je mogoče posnemati.

Odgovorov na vsa ta vprašanja verjetno nikoli ne bomo dobili. Petrenkova o svojih laseh le redko govori, v nekem intervjuju za Radio Moskva pa je pred časom potarnala, da je naveličana vedno enih in istih vprašanj o svojih laseh. Zato je le razkrila veliko "skrivnost": "Preprosto je. Imam skodrane lase, ki si jih le spnem z nekaj lasnicami. To je vse."

Nekaj zabavnih spletnih komentarjev njene nedvomno zapomnljive pričeske si oglejte spodaj.

have just discovered Russian federation senator Valentina Petrenko's hair and need to share this news pic.twitter.com/vPXaolG0lV — Alex Bruce-Smith (@alexbrucesmith) March 1, 2018

Russian senator Valentina Petrenko’s hair is the greatest thing I’ve discovered this week pic.twitter.com/CJLklxKjxN — Ted Stansfield (@ted_stansfield) March 2, 2018

When your hair makes you look like a cross between a James Bond villain and a Star Trek character...Meet Russian Senator #ValentinaPetrenko Wish our Senators were this cool! #CurlyHairProbs solved! pic.twitter.com/Y0zgCs9dZP — Melissa Zsiga-Cox (@melissazsigacox) March 4, 2018

valentina petrenko is so perfect, so cinematic, i can't take it pic.twitter.com/ZQX3OlTGGN — rahel aima (@cnqmdi) March 2, 2018

Russian politician Valentina Petrenko's hairstyle really reminds me of those complex 'up-dos' from the #Flavian period as here from the Glyptothek (l) & Met (r) pic.twitter.com/LyTTA4ECN1 — Carolyn Perry (@CarolynPPerry) March 5, 2018

I don't know anything about Valentina Petrenko except that I think I'm going to take a picture of her to the barber for my next haircut. pic.twitter.com/mtATgddCbX — ShaneShane (@shaneisland) March 15, 2017

I firmly believe world leaders should have really weird hair, which is why I nominate Russian Senator Valentina Petrenko to replace Putin. pic.twitter.com/MFa8AWN9rA — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) December 14, 2016

A. P. J.