Pridržan do streznitve, namesto domov pa je poklical za čevapčiče

Pogostil je tudi vse prisotne policiste

2. januar 2017 ob 20:03

Banja Luka - MMC RTV SLO

Policisti so v letu, ki je za nami, številne voznike odpeljali na policijsko postajo in pridržali do streznitve, možje postave iz Banja Luke pa so postregli z nevsakdanjo anekdoto.

Povedali so, kako so neko jutro v parkiranem vozilu opazili voznika, ki je dremal za volanom. Ko so prišli do njega, jim je takoj postalo jasno, da je mrtvo pijan in nezmožen za vožnjo, zato so ga odpeljali s seboj, da bi počakali, da se strezne in nato varno nadaljuje pot.

Na policijski postaji jih je prosil, če lahko telefonira, kar pridržanim tudi omogočijo, da lahko sorodnikom in prijateljem sporočijo, naj jih ne skrbi, ker jih še naslednjih nekaj ur ne bo domov.

A možakarjev klic je do solz nasmejal vse prisotne - ni namreč poklical svojih najbližjih, ampak znano banjaluško restavracijo ... in naročil čevapčiče. A ne samo to, ni namreč namreč poskrbel za obrok zgolj zase, pač pa je naročil kar sedem porcij, da bi pogostil tudi vse prisotne policiste, poročajo srbski mediji.

T. H.