Raja v minuti prebere 1.540 besed, Rene množi s fotografskim spominom

Petošolka in sedmošolec

18. januar 2017 ob 18:16

Murska Sobota - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Na državnem tekmovanju v hitrem branju so državno prvakinjo v eni izmed kategorij med osnovnošolci dobili tudi Prekmurci. Osnovnošolec na Tišini pa je pri nas med najboljšimi v hitrem računanju.

Osnovno šolo Fokovci obiskuje nekaj manj kot 80 učencev in večina jih je navdušenih bralcev.

"Imajo navado, da drug drugega sprašujejo pri bralni znački, se med sabo preverjajo in imajo prosti izbor. Izbirajo si sami, kaj bodo prebrali," pojasnjuje koordinatorica projekta Memo šole in trenerka hitrega branja Monika Dobrijevič.

Šest šolarjev se je uvrstilo na nedavno državno tekmovanje v hitrem branju. Petošolka Raja Novak je osvojila državni naslov v kategoriji otroci do 12 let. Da zna hitro brati, je ugotovila lani, naključno, pravi. "Imeli smo vaje hitrega branja, potem smo imeli tekmovanje in potem sem to ugotovila," pove. V minuti prebere 1.540 besed. "Saj samo preletiš hitro besede. Dve vrstici naenkrat preberem," skromno pojasni deklica.

Rene Žižek, z osnovne šole Tišina, ki je pri treh letih že računal in pri petih tekoče bral, pa je med najboljšimi v državi v hitrem računanju. V tretjem razredu je osvojil naslov meddržavnega prvaka. Danes sedmošolec hitro računanje vadi približno 50 minut na dan. Najljubše mu je množenje.

"Preprosto moraš imeti fotografski spomin, da najprej pomnožiš desetice z deseticami in nato še enice z enicami," pojasni.

VIDEO Obisk pri prvakoma v hitrem branju in hitrem računanju

T. H., Cirila Sever/TV Slovenija