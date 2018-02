Razcvet zimskega plavanja: Ste za skok v mrzlo vodo, ki ima štiri stopinje?

Že sedmi Pokal Bled v zimskem plavanju

10. februar 2018 ob 08:45

Bled - MMC RTV SLO

Nekaterim je izziv že sam skok v mrzlo vodo, drugi pa se pomerijo na 25- in 50-metrski razdalji. Zimsko plavanje postaja vedno bolj popularen in predvsem množičen šport. Tudi pri nas.

V Sloveniji smo se z njim prvič uradno srečali leta 2010, ko je Bled gostil Svetovno prvenstvo v zimskem plavanju. Od takrat tam redno vsako leto pripravljajo tudi pokal v lednem plavanju. Letos že sedmič.

Največja prireditev do zdaj je bila na prvi letošnji dan na Nizozemskem, kjer je v Severno morje skočilo kar 10.000 ljudi. "Ja, res je, na severu se večkrat odločijo za tovrsten podvig. Pri nas to malo ljudje jemljejo z rezervo - mogoče si še ne upajo ali pa ne vidijo koristnih učinkov, ki nam jih to prinese," je povedala Anja Šmit iz Turizma Bled.

Največ sodelujočih je Slovencev, letos pa so se za zimsko plavanje že predhodno prijavili tudi gostje iz Belgije, s Hrvaške in Češke. Najbolj pogumni se bodo v jezero pognali drevi. Zjutraj bo sicer čas še za zadnje prijave na tekmovanje, ki se ga vsako leto udeleži več deset ljudi, med njimi tudi turisti, ki se ta čas mudijo na Bledu.

Pravijo, da kopanje pozimi prežene gripo, prehlad krepi imunski sistem in povzroča hitrejše kurjenje kalorij. Sicer pa bo tudi letos udeležba mednarodna, čeprav bo tudi letos največ Slovencev. "Sicer so to načeloma rekreativci, ki občasno ali pa le enkrat na leto plavajo v takih podobnih razmerah - v hladni vodi, ki ima štiri stopinje ali pa malo manj," je še dodala Šmitova.

Večina tekmovalcev se udeleži plavanja na 25 ali 50 metrov prosto ali prsno, nekateri pa se odločijo le za skok v vodo oziroma tako imenovano kategorijo pingvin.

Za tekmovalce je vselej dobro poskrbljeno, da se lahko pogrejejo v savnah in termalnih bazenih, ko odplavajo svojo discipline. Je pa prireditev vselej zanimiva tudi za obiskovalce, ki ponavadi, dobro zaviti v kape in šale razpravljajo o tem, kje so meje norosti.

K. K., Romana Erjavec, Radio Slovenija