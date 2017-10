Razjarena množica pred McDonald'si vzklikala: "Hočemo omako!"

Ponekod morala posredovati celo policija

9. oktober 2017 ob 11:57

New York - MMC RTV SLO

Konec tedna so mnogi Američani drli v številne restavracije McDonald's, da bi svoj ocvrti krompirček ali hamburger izboljšali s posebno omako. A njene zaloge so bile preveč omejene, zato je zaradi razburjenja morala posredovati celo policija.

Morda najbolj znana veriga restavracij s hitro hrano na svetu je velikopotezno oglaševala, da bo v njenih restavracijah le v soboto, 7. oktobra, mogoče dobiti omako Szechuan, ki so jo prvič izdelali za promocijo risanke Mulan leta 1998, nato pa je zaslovela v priljubljeni risanki za odrasle Rick in Morty. Gre za parodijo filmske uspešnice Nazaj v prihodnost.

Pri McDonald'su so omako na veliko oglaševali, kar pa se jim je maščevalo, saj so pogrnili na vsej črti. Pozivu, da bodo lahko preizkusili "zelo, zelo omejeno ponudbo omake", se je namreč odzvalo na tisoče Američanov, a le redki so bili med srečneži, ki so si omako res lahko privoščili. V nekaterih restavracijah tega izdelka namreč sploh niso dobili, spet v drugih so na mah prodali vseh 20 ali 30 posodic omake, kolikor so jih imeli na voljo.

Ljudje so bili ogorčeni, ker niso mogli kupiti tako želene omake, tako da je izbruhnilo prerivanje, ponekod je množica začela vzklikali "Hočemo omako!", v spontanem protestu pa so nekateri na papir zapisali, da zahtevajo omako. Na najmanj dveh krajih je morala posredovati celo policija, pišejo ameriški mediji. Nekateri oboževalci serije Rick in Morty so menda več ur čakali v vrsti, da bi lahko preizkusili tako opevano omako, nato pa so jih uslužbenci ob pultu obvestili, da so jim vse zaloge že pošle.

Pri McDonald'su so se ogorčenim strankam opravičili, a znova poudarili, da so opozorili, da je bila zaloga omake močno omejena, razočarani Američani pa so svoj gnev izlili z objavami na družbenih omrežjih.

Wade really not happy about McDonalds not having #szechuansauce pic.twitter.com/yNjMAh3nPB — NEXIS (@NexisBruh) October 9, 2017

Angry crowd chants "We want sauce" as police force them back. 1000+ people camped out to get #szechuansauce but McDonalds had 70 sauces... pic.twitter.com/wEaqC64Hln — Ian Sikes (@ianjsikes) October 7, 2017

@McDonalds drove 4 hours at 6am from Canada for that #szechuansauce - no sauce, wouldn't even give us a poster :( #iwantmymcnuggetsauce pic.twitter.com/HzYkmhplbO — Jillian Campagnola (@RadioJillian) October 7, 2017

A. P. J.