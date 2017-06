Resničnostni šov in pasti odprtega bara - je bil spolni odnos s privolitvijo ali ne?

Ustavljeno snemanje Sanjskega moškega

22. junij 2017 ob 20:38

Los Angeles - MMC RTV SLO

V ZDA tabloide in tudi povsem resne medije te dni polni afera, za katero je poskrbel resničnosti šov Sanjski moški v raju (Bachelor in Paradise). Šov, v katerem izbrani žrebci med zagretimi tekmovalkami iščejo svoje popolno dekle, je že tradicionalno podkrepljen z obilico alkohola, ki naj bi - tako upajo producenti - sprostil vse zavore in poskrbel za visoko gledanost.

Da ustvarjalci hodijo po tankem ledu, ne le morale, ampak tudi zakona, je pokazal zadnji primer, v katerega sta bila vpletena "sanjski moški" DeMario Jackson in ena od kandidatk, Corinne Olympios. 24-letna Olympiosova je bila med gledalci znana kot dekle, ki bi naredilo vse za svojih pet minut slave. Rada je tudi mešala štrene, skrbela, da se je o njej govorilo, ni imela zadržkov glede spolnosti.

Za mnoge tako ni bilo presenečenje, da se je prav ta mična in radoživa svetlolaska znašla sredi največjega škandala tega priljubljenega ameriškega resničnostnega šova, ki ga snema mreža ABC. Kaj je šlo narobe? 11. junija je ABC nenadoma oznanil, da je šov za nedoločen čas prekinjen zaradi preiskave domnevne spolne zlorabe med Jacksonom in Olympiosovo, ki naj bi bila že na prvi dan snemanja v Mehiki preveč okajena, da bi lahko privolila v spolni odnos.

Pasti alkohola v potokih

Pri tem je bil seveda zloglasni 24 ur na dan odprti bar, katerega čudežnih učinkov na rejtinge se producenti še predobro zavedajo. Cilj je jasen: tekmovalce opiti, vključiti kamero, nato pa samo čakati na dramo. In prav dolgo jim ni bilo treba čakati.

Tako Olympiosova kot Jackson sta se tisti dan kar krepko podkrepila, nato pa pristala v bazenu, kjer sta se začela otipavati in poljubljati. Kaj natančno se je zgodilo, bodo pokazali posnetki, a po navedbah očividcev sta se vzajemno zadovoljevala, preden je na neki točki posegel vmes eden od bolj načelnih producentov, ki se mu je zazdelo, da gredo stvari predaleč, saj da je bila Corinne, ki je tistega dne že poljubila dva druga tekmovalca, preveč okajena, da bi lahko privolila v spolni odnos.

Incident se je razplamtel v prvovrsten škandal, ki je na neki točki grozil, da pokoplje ne samo šov, ampak tudi TV-mrežo ABC. Snemanje je bilo prekinjeno, tekmovalci poslani domov, preiskava sprožena. Olympiosova je najela odvetnika, ki namerava mrežo tožiti za milijonsko odškodnino, Jacksona je njegov delodajalec odpustil, javnost ga je označila za posiljevalca, vse bolj pa so se razkrile tudi umazane prakse resničnostnih šovov.

Jackson je trdil, da je žrtev lova na čarovnice, in zagotovil, da ga bodo posnetki oprali vse krivde. Očitno se je zgodilo prav to, saj so po 11 dneh iz ABC-ja sporočili, da so po pregledu posnetkov ugotovili, da ni bilo nobenih nepravilnosti, zato bodo snemanje nadaljevali. Nov datum premiere četrte sezone bodo sporočili v naslednjih dneh.

Olympiosova vztraja pri tožbi

A s tem škandala še vseeno ni konec. Olympiosova namreč vztraja pri tožbi. "Sem žrtev in sem zadnji teden preživela v poskusih, da bi nekako osmislila dogajanje 4. junija. Čeprav se tiste noči ne spomnim dobro, pa se je očitno zgodilo nekaj slabega," je sporočila v izjavi za javnost.

Pri Warner Brosu, ki šov producira, se ne strinjajo: "Naša interna preiskava, opravljena s pomočjo zunanje pravne firme, je opravljena. Iz spoštovanja do zasebnosti vseh vpletenih posnetkov incidenta ne nameravamo objaviti. Lahko pa rečemo, da posnetek ne podpira obtožb kaznivih dejanj nekoga iz igralske zasedbe. Posnetek tudi ne dokazuje, da bi bila ogrožena varnost druge članice igralske zasedbe. Snemanje te sezone Sanjskega moškega v raju se bo nadaljevalo, načrtujemo pa določene spremembe pravil in postopkov šova, da bi zagotovili še večjo varnost vseh udeležencev."

Vsekakor pa četrta sezona ne bo taka, kot so si jo producenti zamislili – 30-letni Jackson, še vedno prizadet zaradi hudih obtožb (prijatelji pravijo, da je poiskal pomoč terapevta), se je odločil, da se na snemanje ne bo vrnil, medtem ko producenti Olympiosove izrecno niso povabili nazaj. Še več, kot poroča TMZ, svetlolaski celo grozi dosmrtna prepoved udeležbe na tovrstnih ABC-jevih šovih. Oglasil pa se je Corinnin fant Jordan Gielchinsky, ki je za E!News zatrdil, da dekletu stoji trdno ob strani in da ima vso njegovo podporo.

Mimogrede, vsi tekmovalci, ki se prijavijo na snemanje šovov iz franšize Sanjski moški in Sanjska ženska, podpišejo klavzulo, v kateri izjavijo, da nimajo težav s spolnostjo in snemanjem njihovih spolnih aktov, za nameček pa še, da producente odvezujejo vsakršne odgovornosti v primeru poškodb, ki jih zakrivi eden od drugih udeležencev šova, vključno s spolnim napadom.

K. S.