Rus za spremstvo Ibrahimoviću na zelenico ponudil 2.750 evrov

Rostov razjezil navijač

3. marec 2017 ob 20:25

Rostov - MMC RTV SLO/STA

Nogometni klub Rostov iz Rusije, ki je v pričakovanju obračuna osmine finala evropske lige (tam jih čaka sloviti Manchester United), je razjezila ponudba enega izmed navijačev.

Iz Rostova so sporočili, da jim je neznani navijač ponudil 2.750 evrov, če bi njegovemu sinu omogočili, da bi pred tekmo evropske lige na igrišče stopil kot spremljevalec, in to točno izbranega zvezdnika Manchestra Uniteda - Zlatana Ibrahimovića.

Šved bo v dresu Manchester Uniteda gostoval v osmini finala evropske lige, neznan navijač pa je menil, da mu bo uspelo podkupiti vodstvo kluba in s tem omogočil svojemu sinu, da bo, kot je običaj pred tekmami, ko igralci pridejo na igrišče v spremstvu otrok, prišel povsem blizu enemu največjih zvezdnikov na svetu.

"Nekateri res mislijo, da si lahko dovolijo vse. Poklical nas je neznanec in ponudil 170.000 rubljev, da bi lahko bil njegov sin spremljevalec Ibrahimovića," se je jezil predstavnik kluba Ivan Bodilevski.

Dodal je, da v njegovem klubu nikoli niso sprejemali denarja oziroma kakšnih drugačnih podkupnin v zameno za to, da bi izbrali določenega otroka za vlogo spremljevalca nogometašev.

Prva tekma med Rostovom in Manchester Unitedom bo v Rusiji naslednji teden, povratna pa v Manchestru 16. marca.

