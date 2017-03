Rusi gredo na Evrovizijo s pevko, ki je nastopila na Krimu; Ukrajinci v zrak

Julia Samoilova

13. marec 2017 ob 16:17

Moskva - MMC RTV SLO/STA

Rusija je izbrala evrovizijsko predstavnico - zastopala jih bo Julija Samoilova z balado Flame is Burning -, ki pa že jezi gostiteljico letošnje Evrovizije, Ukrajino.

Rusija je z odločitvijo o tem, koga bo poslala v ukrajinsko prestolnico, odlašala do zadnjega, s tem pa sprožala medijska ugibanja o tem, da bi se iz tekmovanja lahko tudi umaknila iz bojazni po protestih. A to se ni zgodilo, v nedeljo je ruska državna televizija Channel One sporočila, kdo jih bo zastopal, takoj pa so sprožile kritike.

27-letna pevka je sprožila polemike po tem, ko se je izkazalo, da je leta 2015 nastopila na ombočju Krima, ki ga je Ukrajini zasegla Rusija.

Samoilova je za AFP sama potrdila, da je nastopila na Krimu, sodelovala je na galakoncertu, katerega cilj je bil popularizirati šport. To bi lahko ogrozilo njeno udeležbo na Evroviziji, saj je Ukrajina objavila seznam ruskih poppevcev s takšnim ozadjem. Črni seznam 140 ruskih izvajalcev je objavila oktobra, vendar na njem ni imena Julija Samoilova.

Pevka ne verjame, da bi to lahko bila težava. "Kar bo, pa bo," je dejala. Ukrajinska varnostna služba pa je napovedala, da bo zadevo preučila ter da bo o njenem sodelovanju v Ukrajini sprejela "uravnoteženo odločitev".

"Rusija Julijo uporablja kot človeško bombo"

Sodelovanje Julije Samoilove je sicer v Ukrajini že sprožilo nekaj ostrih kritik. Aktivist in novinar, krimski Tatar Ajder Muždabaev, je na Facebooku zapisal, da jo Rusija uporablja kot "človeško bombo" in "propagandno orodje". Politični analitik Taras Berezovec pa je presodil, da bi prepoved nastopa bila "edina pravilna in zakonita odločitev".

Julija Samoilova o političnih vprašanjih glede nastopa v Kijevu ne želi razmišljati. "Moj cilj je dobro peti."

Letošnje sodelovanje Rusije v Kijevu ne bo minilo brez političnih napetosti, glede na to, da nekdanji sovjetski sosedi nista v dobrih odnosih, odkar si je Moskva marca leta 2014 priključila Krim. Tekmovanje za pesem Evrovizije naj bi bilo sicer po poročanju AFP politično nevtralno, vendar pa politika ni daleč stran o krvavega konflikta, za katerega je Moskva obtožena, da ga še naprej neti na vzhodu Ukrajine.

O Evroviziji sanjala vse življenje

Julija je od otroštva na invalidskem vozičku kot posledica neustreznega odziva na cepljenje. Vendar pa ne želi, da bi jo to določalo. "Ne počutim se kot gibalno ovirana oseba," je dejala. Leta 2013 je bila druga na televizijskem tekmovanju talentov, leta 2014 je nastopila na zimskih paraolimpijskih igrah v Sočiju, o nastopu na Evroviziji pa je "sanjala vse življenje". Skladbo, s katero bo nastopila na Evroviziji, lahko prisluhnete spodaj.

D. S.