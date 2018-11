"Sam je ne bi prodal za noben denar" – dražba hrvaškega brona s SP-ja 1998

Hrvati so leta 1998 osvojili tretje mesto, kar je eden največjih uspehov hrvaške reprezentance. Foto: Reuters

Dragocen spomin

22. november 2018 ob 19:36

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaško nogometno javnost razburja novica, da se bo ena izmed bronastih kolajn s svetovnega prvenstva leta 1998, na katerem so "vatreni" dosegli enega največjih uspehov hrvaškega nogometa, znašla na dražbi.

"Ne verjamem, da bi kdo izmed nogometašev prodajal tako stvar, vsi so dobro situirani," je za Večernji list dejal selektor reprezentance iz leta 1998 Čiro Blažević in nadaljeval: "Morda gre za ukradeno kolajno. Zagotovo se bo razvedelo, take reči ne ostanejo skrite."



Ugibanja, kdo jo prodaja, so se danes končala, postalo je jasno, da oglasa, ki se je znašel na hrvaškem portalu, ni objavil nihče izmed hrvaške delegacije. Lastnik kolajne je zbiratelj dragocenosti, dragocen kos pa je kupil pred desetimi leti od neimenovanega člana Evropske nogometne zveze (Uefa).

"Nekdo je v velikih težavah, če prodaja tak spomin. Sam je ne bi prodal za noben denar," je dejal Boris Nemec, ki je bil leta 1998 zdravnik reprezentance, v kateri so igrali Zvonimir Boban, Davor Šuker, Robert Jarni, Slaven Bilić, Igor Štimac, Mario Stanić in drugi.