Še zadnji karnevali in povorke, preden bodo pusta pokopali

S pepelnično sredo se začenja 40-dnevni post

13. februar 2018 ob 08:03

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S še zadnjimi pustnimi povorkami in pokopom Pusta se bodo na pustni torek marsikje sklenili karnevali in rajanja - danes bodo sicer na svoj račun prišli predvsem otroci s pustovanji, namenjenimi ravno njim.

Na Ptuju, kjer si je mednarodno karnevalsko povorko v nedeljo ogledalo približno 60.000 ljudi, se bodo danes poslovili od pusta s pogrebom. Tako bodo sklenili letošnje, že 58. kurentovanje, na katerem so izpostavljali predvsem nedavni vpis obhodov kurentov na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine.

V Cerknem so tamkajšnji lavfarji že v nedeljo prebrali obtožnico Pustu, danes pa ga bodo obsodili na smrt. V Mariboru, Postojni, Kamniku in Novi Gorici na pustni torek pripravljajo karnevale oz. pustovanja, v Litiji, kjer so karnevalsko povorko imeli že v soboto, pa bodo na svoj račun prišli otroci, saj pripravljajo otroški pustni karneval.

Malo drugače pa je v Dobovi, kjer bo fašjenk, kot je to običajno, svoj vrhunec doživel v soboto.

Pust določen glede na veliko noč

Pustni torek je dan pred pepelnično sredo, ko se začne 40-dnevni post. Določen je glede na praznovanje velike noči, ki je prvo nedeljo po pomladanski polni luni. Praznovanje pusta sega v predkrščansko dobo. Rimljani so imeli v zimskem in pomladanskem času več praznikov, na katere so se šemili. Praznovanje in šemljenje pa sta se nadaljevali tudi v krščanstvu.

