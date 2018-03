Shoda za življenja so se udeležili številni zvezdniki, med njimi tudi Paul McCartney

Nekateri so nastopili na govorniškem odru, drugi so korakali na ulicah

25. marec 2018 ob 19:23

Washington - MMC RTV SLO

Shoda za življenja se je na ulicah ameriških mest udeležilo več sto tisoč Američanov, gibanje pa so podprli tudi številni zvezniki. Nekateri so se žrtvam strelskih pokolov poklonili kar na družabnih omrežjih, Miley Cyrus, Adriana Grande in številni drugi pa so se shoda tudi udeležili.

Na govorniškem odru v Washingtonu so zraven preživelih dijakov strelskega napada na floridski šoli Parkland nastopili tudi zvezdniki, ki so pozvali k strožji orožarski zakonodaji. Priljubljena ameriška pevka Miley Cyrus je zapela svojo pesem "The climb" iz leta 2009, med nastopom pa je v rokah držala napis, na katerem je pisalo "nikoli več".

Ameriška pevka Andra Day in zvezdnik Common sta se shodu na govorniškem odru priključila s pesmijo "Stand Up for Something", ki je bila nominirana za nagrado grammy. "Sporočilo današnjega dne je, da bomo nadaljevali s protesti, saj je prišel čas, da nas slišijo," je za ameriške medije povedala Andra Day in dodala, da se ne bodo umaknili, dokler se ne bo nekaj spremenilo. "Naši glasovi štejejo," je še dodala.

Na odru v Washingtonu je nastopila tudi ameriška pop pevka Adriana Grande, ki je žrtve in protestnike počastila s pesmijo "Be Alright". Adriana se je po lanski tragediji, ki se je zgodila na njenem koncertu v Manchestru, ko se je v dvorani razstrelil samomorilski napadalec, žrtvam poklonila s koncertom, tokrat pa je spet zapela v upanju, da bo glasba protestnike zbližala.

Na govorniškem odru v Washingtonu so nastopili še Demi Lovato, Jennifer Hudson, Lin-Manuel Miranda in Ben Platt. Med množico protestnikov pa je bilo mogoče opaziti tudi Kim Kardashian West in zakonca Clooney. George in Amal Clooney sta gibanju nedavno celo donirala 500.000 dolarjev.

Shodi so potekali tudi v drugih ameriških mestih

Nekdanji član glasbene skupine The Beatles Paul McCartney je korakal na ulicah New Yorka. Za CNN je povedal, da je shod zanj zelo pomemben, saj je v oboroženem napadu umrl tudi eden izmed njegovih prijateljev - John Lennon. Lennona je 8. decembra 1980 pred njegovim domom pri newyorškem Centralnem parku ustrelil Mark David Chapman.

V Los Angelesu je spregovorila igralka Amy Schumer, ki si za omejeno prodajo orožja prizadeva že od leta 2015. Tokrat pa se je zahvalila protestnikom in dijakom, ki so proteste spodbudili.

Spodaj pa si lahko ogledate videoposnetka nastopov zvezdnic Adriane Grande in Miley Cyrus na ameriškem Shodu za življenja

K. Ši.