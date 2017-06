Simbol britanskega duha: "Če piva ne spiješ do konca, teroristi zmagajo"

S humorjem nad tragedijo

Posnetki moškega, ki mirno zapušča prizorišče sinočnjega napada v Londonu in v roki še vedno stiska kozarec piva, je postal simbol upora proti življenju v nenehnem strahu.

Poročali smo, da so v napadu, ki je zahteval sedem mrtvih in 48 ranjenih, trije napadalci na Londonskem mostu s kombijem povozili več pešcev, nato pa pokol z noži nadaljevali na bližnji tržnici Borough Market, kjer so številne pivnice in restavracije.

Po spletu pa je danes zaokrožil posnetek televizije Sky News, na katerem so gledalci med množico bežečih opazili moškega, ki mirno hodi, se pogovarja z neko žensko in v roki še vedno drži kozarec s pivom, ki si ga je privoščil, tik preden se je sobotna zabava spremenila v nočno moro.

Simbol "britanskega duha"

Njegova podoba je nemudoma zaokrožila po spletu in komentatorji so jo interpretirali kot simbol "britanskega duha". V teh težkih časih za Britance - to je bil namreč že tretji smrtonosni napad na njihovih tleh v desetih tednih - ljudje namreč vse bolj iščejo pozitivne zgodbe, ki jim pomagajo pri spopadanju s temno realnostjo. In tokrat so jo našli v mladeniču, ki se ne želi odreči svojemu pivu, kljub nočni mori, ki se odvija v ozadju.

"Ljudje bežijo z Londonskega mostu, fant na desni pa ne poliva niti kapljice. Bog blagoslovi Britance!" se je glasil tvit uporabnika Howarda Mannella, ki ga je opremil s posnetkom tega prizora in je bil retvitan že več kot 20.000-krat in všečkan 55.000-krat.

Nanj so se nato navezali tudi drugi komentatorji, ki so s tipičnim britanskim (tudi sarkastičnim) humorjem opremili svoje odzive. "To je londonski ponos, v kozarcu!", "V pristnem britanskem slogu! To je tisto, kar nas dela velike", "Če piva ne spiješ do konca, teroristi zmagajo," "Ta moški je plačal londonsko ceno za svoj vrček in ni dovolil, da bi mu napad preprečil užitek," so le nekateri od njih.

