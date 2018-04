Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vreče so bile polne različnih čokoladic. Foto: EPA Sorodne novice Foto: Čokolada v obliki diamanta stane kar 7.728 evrov Dodaj v

"Sladkosnedni" dolgi prsti: nemški par ujeli s 60 kg ukradene čokolade

Ženska kradla po trgovinah, moški čakal v avtu

27. april 2018 ob 12:02

Hannover - MMC RTV SLO

Nemška policija preiskuje par, ki so ju ujeli z več deset kilogrami ukradene čokolade.

Na 35-letno stranko je postala pozorna prodajalka v trgovini v Braunschweigu na Spodnjem Saškem.

Na blagajno je prinesla le nekaj artiklov, varnostniki pa so pri njej našli še devet kilogramov čokolade, ki jo je skrila pod do tal segajoče krilo, je poročala tiskovna agencija Associated Press.

Poklicali so policijo, ki je med nadaljevanjem preiskave v avtomobilu njenega 39-letnega partnerja v zločinu, ki jo je čakal pred trgovino, našla še pet polnih vreč različnih čokoladnih tablic, v katerih se je skrivalo še dodatnih 50 kilogramov čokolade.

Policija je dejala, da se "tako velika najdena količina izdelkov celo pri ljudeh z veliko naklonjenostjo do čokolade ne more biti zgolj za osebno uporabo", zato preiskava poteka naprej.

T. H.