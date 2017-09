Slovenski športni praznik: navijači množično v Turčijo, pa tudi v domače lokale

Slovenski košarkarji v boj za zlato

17. september 2017 ob 09:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Napočil je zgodovinski dan za slovenski šport. Obeta se pravi košarkarski praznik, bučna podpora s tribun v Turčiji, skupinski ogledi tekem v lokalih po Sloveniji in napet boj za evropsko zlato.

Slovenija bo danes zvečer ne glede na na izid obračuna proti Srbiji postala država z najmanj prebivalci, ki je osvojila kolajno na košarkarskem evropskem prvenstvu.

Kljub majhnosti države pa slovenski navijači vedno znova pokažejo veliko srce in ogromno podporo. Letalskih vozovnic za pot v Turčijo je bilo za vse, ki bi si košarkarje želeli spodbujati v živo veliko premalo, pa čeprav je prvo današnje letalo z letališča Jožeta Pučnika proti Carigradu vzletelo že pred peto uro zjutraj, do 11.15 pa jih bo vzletelo še deset.

Veliko navijačev ni obupalo tudi po tem, ko so ostali brez letalskih vozovnic - po nekaterih ocenah naj bi se jih z avtobusi in avtomobili na 1500 kilometrov dolgo pot odpravilo okoli 1000. Če prištejemo še vse tiste Slovence, ki so v Carigradu že od prej, si naši košarkarji danes zvečer lahko obetajo glasno podporo okoli pet tisoč glave množice.

Pripravljeni tudi lastniki lokalov

Množični obisk pa si danes obetajo tudi v lokalih po vsej Sloveniji. Odprto bo tudi veliko takšnih, ki imajo ob nedeljah sicer zaklenjena vrata, v mnogih pa bodo prenos predvajali na velikih platnih.

Košarkarji bodo danes zvečer napadli na zlato in v zmago verjamejo tudi njihovi navijači. Ne glede na izid pa se gotovo obeta veliko slavje in pravi športni praznik. Uradni sprejem košarkarske reprezententance bo jutri ob 18.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani. Vsem, ki bi si junake želeli pozdraviti v živo Slovenske železnice ponujajo tudi brezplačne povratne vozovnice od koderkoli v Sloveniji.

Na Brniku ze od 3h zjutraj zaradi letov v Istanbul stoji tudi stojnica z navijaskimi rekviziti, ki gredo za med. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/DML9gL3WYN — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Krepcilni navijaski spanec. Pred navijaci je danes namrec dolg dan...in zagotovo se daljsa noc! #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/OajZ1sneTu — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

Nezamenljive barve same povedo, kam potujejo potniki, ki sedijo pri izhodu 3. #mojtim #EuroBasket2017 pic.twitter.com/IAKydDCC7y — Tina Hacler (@TinaHacler) September 17, 2017

M. Z.