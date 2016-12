Slovo očeta Kinder jajčka

William Salice bil tesni sodelavec Micheleja Ferrera

V 83. letu starosti je za posledicami kapi v bolnišnici v Pavii umrl William Salice, znan kot oče slovitega Kinder jajčka. Salice je bil skoraj 50 let desna roka Micheleja Ferrera, vizionarskega očeta Nutelle, Ferrera, Tic Taca in drugih sladkih izdelkov, ki je umrl lani.

Salice se je Ferreru pridružil leta 1960 in prispeval k razvoju številnih nepogrešljivih Ferrerovih izdelkov, kot so praline Ferrero Rocher in Pocket Cofee.

A najbolj znan ostaja po priljubljenem jajčku presenečenja. "Kinder Sorpresa", kot se jajček imenuje v italijanskem izvirniku, je izdelal leta 1974, da bi otrokom "ponudil nekaj sladkega v kombinaciji s presenečenjem", hkrati pa je tudi želel čokoladnemu jajčku odvzeti "sezonski značaj" velikonočne slaščice.

Sam se sicer nikdar ni želel predstavljati kot izumitelj Kinder jajčka, ampak je poudarjal, da je to Ferrero, sam pa da je "logistični izvršitelj".

Jajčka v ZDA prepovedana

"Starši želijo svojemu otroku ponuditi neko presenečenje, ki ga bo spravilo v smeh in dobro voljo," je Salice razkril razloge za nastanek jajčka. "Kinder jajček najmlajšim poleg čokolade ponudi tudi skrito presenečenje, majceno igračko, ki jo morajo otroci sestaviti." Tako zraven sladkanja krepijo še motorične sposobnosti.

Vsak Kinder jajček je sestavljen iz tanke čokoladne lupine iz mlečne in bele čokolade ter plastičnega jajčka z igračko presenečenja.

Slaščica je nemudoma postala uspešnica, ki je osvojila tako otroke kot tudi odrasle, med katerimi najdemo zagrete zbiratelje Kinder jajčk, ki so se v teh dobrih 40 letih tudi precej razvili.

Skupaj je bilo v teh letih prodanih na milijarde Kinder jajčk, so pa prepovedana v ZDA, saj tamkajšnja zakonodaja prepoveduje slaščičarske proizvode, ki vsebujejo "neužiten predmet, razen če ima le-ta funkcionalno vrednost".

