Sodobno "vplivništvo" – prodajanje olepšane resničnosti ali prava služba?

Na MMC-ju smo se pogovarjali s spletno "vplivnico" Sabrino Vidovič

20. julij 2018 ob 06:52

Maribor - MMC RTV SLO

Nekoč so otroci sanjali, da bodo postali tesarji, gradbeniki, zdravniki in učitelji – danes je idealen poklic za številne nekoliko drugačen. Tudi v Sloveniji namreč vse bolj priljubljeno postaja delo vplivnežev na družbenih omrežjih.

Nad vplivništvom ("influencerstvom"), novonastalim poklicem, ki v zadnjem času tudi pri nas naravnost cveti, številni še vedno vihajo nos. A treba bo pogledati resnici v oči – sodobne generacije digitalnih domorodcev, pa tudi tistih, ki so še rojeni v obdobju črno-belih televizorjev, so vedno bolj povezane z "blogerji", "instagramerji", "youtuberji" in lepotnimi guruji. Omenjeni digitalni vladarji na množice vplivajo s svojim mišljenjem, početjem in dejanji, ki jih prikazujejo na družbenih omrežjih.

Vplivništvo postaja, pa če smo s tem zadovoljni ali ne, tudi vedno bolj priljubljena (in uspešna) tržna niša. Digitalni vplivneži pogosto nimajo zadržkov, ko gre za deljenje svojih osebnih podatkov; všečki, srčki in ogenjčki so novi statusni simboli, pa tudi močna valuta. Postati vplivnež oziroma "influencer" na družbenem omrežju je zato za mnoge mlade zanimiva karierna izbira.

"Ko povem, da delam kot vplivnica, me predvsem starejši ljudje pogledajo malo postrani. Ne razumejo, kaj točno naj bi to pomenilo. V mislih imam predvsem babice in dedke, pa tudi moj oče mi je še pred pol leta iskal 'pravo službo', čeprav sem mu že velikokrat povedala, da je moja služba super," je za MMC povedala Sabrina Vidovič, 25-letna Mariborčanka, ki jo sledilci na družbenih omrežjih poznajo pod imenom ManyLovesBySabrina. Vplivništvo je z vizualno izdelanimi in privlačnimi objavami omogočilo razcvet njenega prvotnega poklica – ukvarja se namreč z ličenjem.

Sicer diplomirana slovenistka priznava, da je samo od vplivanja na omrežjih danes še težko živeti. "Pri nas 'živeti od influencerstva' uspeva le redkim, zelo uspešnim posameznikom. V mislih imam recimo Ajdo Sitar, ki se na slovenskih profilih giblje že dolgo, pa tudi Leo Filipovič, ki jo poznamo pod imenom Lepa afna," še dodaja nasmejana temnolaska.



Reklame na dveh nogah?

Levji delež zaslužka digitalnim vplivnežem prinaša predvsem sodelovanje s podjetji, ki si želijo, da ljudje, ki so družbeno prepoznavni in se lahko pohvalijo z več tisoč sledilci, na družbenih omrežjih promovirajo njihove izdelke. To je nekakšna digitalna simbioza, od katere imajo, če je sodelovanje pošteno, korist tri strani – podjetje, potrošnik in navsezadnje tudi "influencer", ki si s takimi objavami uspešno gradi svoj spletni profil.

Pa vplivneži oglašujejo prav vsak izdelek? "Sodelujem s podjetji, ki so izkušena in dobra," zagotavlja Sabrina in dodaja, da izdelke pred promocijo vedno preveri.

Tudi nam so se ob pogovoru s Sabrino porajali nekakšni dvomi – pogosto namreč slišimo, da so "influencerji reklame na dveh nogah" in da so pripravljeni oglaševati vse, za kar jim podjetja plačajo. "Nikoli ne smeš izdelka oglaševati samo zato, ker si ga od nekega podjetja dobil zastonj. Taka nepoštenost se na koncu vrne. Ljudje bodo videli, da je stvar zanič, drugič pa ti več ne bodo zaupali. Z nepoštenostjo si nočem pokvariti ugleda," je omenjeno zavrnila Sabrina in dodala: "Mlade punce se po nas, influencerjih, zares zelo zgledujejo – zaradi njih se trudiš biti kar se da dober in tudi pošten. Zato ne priporočam izdelkov, ki niso dobri in kakovostni. Mlada dekleta so v ličila, ki jih na družabnih omrežjih priporočam jaz, mogoče vložila tudi svoje prihranke, svojo žepnino. Nočem, da so razočarane."

Če si strateško dober, lahko "blogaš" celo o leposlovju

Ampak kako na ljudi resnično vplivati? Vplivanje je mogoče lahko le pod pogojem, da najprej pritegnemo pozornost množic, Sabrina pa poudarja, da je to zelo zapleten proces. "Če želiš biti uspešen influencer, moraš objavljati načrtno, z nekim namenom, z neko ambicijo. Konkurenca je danes na tem področju izjemno velika, zato ni več dovolj samo, da si recimo zanimiv kot individuum, kot oseba – dober moraš biti na različnih področjih. Na sliki, v pisanju, v strateškem objavljanju. Vedeti moraš, kaj bo ljudi pritegnilo, na kaj se bodo odzvali," še pojasnjuje.

Vidne postanejo predvsem objave, ki se ljudi dotaknejo: "Velik uspeh lahko na primer doživijo objave, v katerih se predstaviš kot oseba, pa tudi tiste, v katerih se dotakneš kakšne izmed bolj kontroverznih tematik. Sporno je na družabnih omrežjih danes lahko vse, kar je na primer povezano s povečanjem ustnic, ker to še ni znano vsem, hkrati pa to ostaja neka 'tabu' tema. Zanimive so recimo tudi mlade mamice. Včasih so bili aktualni tudi podaljški za lase – danes so ti že popolnoma običajni."

Danes so priljubljene zelo raznovrstne oblike vplivništva. Medtem ko je Sabrina Vidovič "lepotna vplivnica", ki se želi širiti tudi na druga področja, mladenka poudarja, da lahko vplivaš s tako rekoč čimer koli – potrebna je le dobra strategija in velika mera inovativnosti. "Na Instagramu lahko uspe vsak, ki ima dober načrt. Dobro moraš poznati različna področja – hkrati namreč delaš kot ekonomist, kot pisec, kot fotograf. Pomembno je dobro premisliti, kdo bo tvoja ciljna publika. Tudi barmani so recimo dobri in prepoznavni na družabnih omrežjih. Prepričana sem, da obstajajo na primer na družabnih omrežjih tudi profili, ki se ukvarjajo z literaturo in so v tem uspešni. Bistvena je strategija," še dodaja.

Treba se je odpreti

Prva in najpogostejša napaka, ki jo podjetja delajo pri izbiri vplivnežev, je ta, da se preveč osredotočajo na številke – menijo, da večje število sledilcev zagotavlja tudi večjo kakovost, pri tem pa ne upoštevajo dejstva, da se sledilce dá tudi kupiti ali jih dobiti na druge, nelegitimne načine. "Ni vedno vse v številkah. Veliko bolj pomembno je, da ti ljudje zaupajo in da imajo tudi dobre razloge za to, da ti zaupajo. Sledilcem je vredno pokazati tudi to, da si človek kot vsi drugi in da imaš tudi ti težave. Ko vidiš osebo, ki se odpre, ji lahko še bolj verjameš. Ni vse samo najboljši izdelek, najlepša kavica, najboljša torbica – pri influencerstvu je pomembno izpostaviti tudi svojo 'človeško plat',"

Kako dolgo bo "vplivništvo" živelo?

Ker je vplivništvo novodobni poklic, pri nas ni ljudi, ki bi se z njim ukvarjali že več desetletij, Sabrina pa upa, da bo živel še zelo dolgo. "Mislim, da bo ta poklic obstal. Upam pa, da se vse skupaj ne bo prenašalo le na mlajše generacije, temveč da se bomo starejše blogerke s tem lahko ukvarjale tudi v prihajajočih letih. Mogoče se bomo z lepotnega bloganja preusmerile na stvari, ki so večini pomembnejše v drugih življenjskih obdobjih, recimo na družinsko bloganje," še izpostavlja.

Klara Širovnik