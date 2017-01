Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Čeprav se pogosto zavedajo, da niso sami, pa jih vseeno ni strah. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Švedska kraljica: Kraljeva palača je polna duhov

"Vsi duhovi so zelo prijazni"

5. januar 2017 ob 10:51

Stockholm - MMC RTV SLO

Švedska kraljica Silvia pravi, da v kraljevi palači biva kar nekaj duhov. Podobnega mnenja pa je tudi njena sestra, ki trdi, da je v palači ogromno energije, ki so jo za seboj pustili prebivalci.

"So kot majhni prijatelji. Vsi so zelo prijazni," je dejala v dokumentarnem filmu za švedsko televizijo. "Zelo vznemirljivo je, a nikoli me ni strah."

Kraljeva palača Drottningholm se nahaja v bližini Stockholma in je stalna rezidenca 73-letnega kralja Karla XVI. Gustava in 73-letne kraljice Silvie.

Poročila sta se pred 40 leti, Silvia pa je švedska kraljica z najdaljšim stažem na prestolu.

"Zavedaš se, da v palači nisi vedno sam," je še pojasnila ustvarjalcem filma. Enakega mnenja pa je tudi njena sestra, 73-letna princesa Christina. "V hiši je ogromno energije in nenavadno bi bilo, če se v nekakšni obliki ne bi tudi pojavila. V več stoletjih je na tem posestvu bivalo ogromno ljudi in jasno je, da so nekaj morali pustiti za seboj."

Na švedski spletni strani The Local so se pošalili, da lahko "pogumni duhove poskušajo poiskati." Večji del posestva je namreč odprt za javnost. "Zgolj južno krilo je rezervirano za kraljevo družino in očitno tudi njihove prijatelje," so še zapisali na spletni strani.

P. B.